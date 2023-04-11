«Шутим, что можно начинать выращивать рис»: как белорусы живут во время паводков 11.04.2023, 12:14

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В деревне Плесы Гомельского района местные жители своими руками укрепляют дамбу.

Уже неделю из разных мест Беларуси поступают фотографии и видео затопленных городов, районов и деревень. Из-за паводков плывут дома, людей эвакуируют на лодках. Большой рост воды МЧС наблюдают на Соже и Западной Двине, другие крупные реки также заставляют местных жителей поволноваться. Realt нашел людей, которые живут в пострадавших от потопа местах и спросил, как они справляются со стихией.

Подобные паводки в Гомельской области были 10 лет назад. Сож за сутки прибавил воды и сейчас уровень реки составил 635 сантиметров. На сегодняшний день на Гомельщине подтоплено около 140 населенных пунктов. МЧС и ОСВОД работают в круглосуточном режиме. Людям предлагают временное жилье и помогают добираться до суши на лодках.

В интернете можно найти много фотографий, где поля временно превращаются в озеро. Растущие из воды деревья даже вызывают восхищения у подписчиков. «Ну, а что поделать? Природа ведь!», — реагируют местные на затопленную набережной в Гомеле. Паводки случаются каждый год, поэтому к стихии люди привыкли. А вот снимки и видео с района Монастырек в Гомеле назвать живописными сложно. Там под воду ушли участки, затоплены дома и гаражи.

У Даниила дом в Монастырьке не пострадал, а на участке где-то вода стоит по колено, а местами достигает отметки в 2 метра.

— Сейчас из дома и до него добираюсь при помощи лодки. На месте затопленных улиц дежурят спасатели. Они переправляют местных жителей. Также нас спрашивали, не хотим ли на время паводка перебраться в предоставляемое жилье, но мы отказались. Конечно, если вода дойдет до первого этажа, то на некоторое время переедем.

У Татьяны затоплен дачный участок в Речицком районе. Залит огород и в погребе стоит вода. Такая ситуация настигла многих местных. Женщина шутит, что всем можно начинать садить рис.

— Дело в том, что раньше эта затопляемая часть была лугом и полем, а потом ее отдали под строительство дач. Это еще ничего. Несколько лет назад тоже были паводки, дул сильный ветер и мой туалет уплыл с участка к соседям.

Валерия живет в деревне Плесы Гомельского района. Там сейчас силами жителей и спасателей укрепляется дамба. Вокруг стоят горы из песка и мешков. Кто-то ловит момент и наслаждается рыбалкой.

— Некоторые участки в воде, но если дамба прорвется, затопит много домов. Люди работают днем и посменно ночью. 10 апреля к нам присоединились около 100 спасателей, которые помогают нам заполнять мешки песком, — рассказывает девушка и просит неравнодушных помочь. — Только на мешки было потрачено больше 5 тысяч рублей, а еще нанимали технику. Очень нуждаемся в людях и мешках.

Валерия отмечает, что укреплять дамбу жители начали еще зимой, когда вода в реке уже поднялась. В интенсивном режиме местные работают две недели. В основном справляются своими силами, но недавно МЧС помогло песком.

— Помню в 2013 году в доме было по колено воды, но мы и сейчас перестраховались: всю технику и мебель поднимаем на второй этаж.

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