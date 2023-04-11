На пост главного тренера ХК «Динамо» и сборной Беларуси назначили россиянина 2 11.04.2023, 12:22

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Дмитрий Квартальнов

Контракт с ним заключили на год.

Главным тренера хоккейного «Динамо» из Минска и тренером сборной Беларуси станет 56-летний россиянин Дмитрий Квартальнов. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с ним заключили на год.

Последним клубом Дмитрия Квартального был казанский «Ак Барс». С марта 2022 года он ушел в длительный отпуск. Ранее специалист работал с «Северсталью», «Сибирью», «Локомотивом» и ЦСКА. С последними Квартальнов стал чемпионом России в сезоне-2014/15, а также три раза выигрывал Кубок Континента (2014/15, 2015/16 и 2016/17).

Отметим, что Квартальный будет для «Динамо» первым россиянином на этом посту.

Напомним, что вчера стало известно об уходе было главного тренера «зубров» Крэйга Вудкрофта. Он также покинул свой пост главного тренера и в сборной Беларуси.

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