«Вместо коровника построят коворкинг?» 5 11.04.2023, 12:38

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Что не так с идеей IT-деревни под Жабинкой.

Белорусские власти решили «возрождать» белорусский IT-сектор не только с помощью скрытой статистики, но и созданием инновационной IT-деревни. Планируется, что под Жабинкой будет построено более 30 частных домов на 6 гектарах. Тем, кто согласится поднимать IT на селе, обещают налоговые льготы.

В сети это сразу вызвало волну шуток. «Еврорадио» узнало, что думают о деревне нового поколения айтишники и экономист.

«Если будет деревня, то должно появиться и IT-кладбище»

Не обошел тему блогер и айтишник Михаил Цыганков, известный в твиттере как Спадар Джипсинков:

— Многих повеселила новость о появлении в Беларуси IT-деревни. Но настоящий замысел властей раскрывается, если подумать, что если будет первая IT-деревня, то должно появиться и первое IT-кладбище.

Но «Еврорадио» Джипсинков рассказывает, что, может, и сам когда-нибудь поехал бы в деревню.

— Айтишники могут отличаться. Вот просто сейчас не поехал бы. А, условно говоря, если бы мне было далеко за 35 лет, город уже надоел, хотелось бы тишины и была возможность работать из дома, то почему нет? Целевая аудитория при создании правильных условий и выгоды проживания у такого проекта могла бы появиться. Но это в вакууме. В контексте сегодняшней Беларуси — это все фантастика.

Вряд ли власти пытаются таким образом спасти IT, из которого продолжают бежать люди, считает собеседник.

— Скорее всего, все проще. Люди в министерствах работают, получают зарплату, нужно делать какие-то проекты. Ну, вот вам тогда проект якобы для развития ІТ, стильный, модный, молодежный. И звучит хорошо, и на презентациях и в заголовках смотреться будет неплохо.

Сегодняшние проблемы белорусского ІТ — далеко не в отсутствии деревень с льготным налогообложением, а в той части жизни государства, где «иногда не до законов». А там, где иногда не до законов, туда инвестор и заказчик не идет. Вот пока эта фундаментальная проблема не решится, то полезными будут лишь ІТ-кладбища, а не ІТ-деревни, — продолжает Джипсинков.

«Так не работает даже в идеальных условиях»

ІТ-предприниматель, один из создателей платформы «Новая Беларусь» Ярослав Лихачевский говорит, что тоже когда-нибудь мог бы поехать жить в деревню.

— Не знаю, насколько нужно, чтобы она была IT-деревней. Но, видимо, не сейчас еще.

Если говорить о нынешней инициативе властей, то выглядит все достаточно печально, говорит собеседник.

— Какая может быть инвестиционная привлекательность в стране, где не работают законы? Я как предприниматель, инвестор не могу вкладывать свои деньги туда, где они не защищены. Поэтому, наверное, не деревнями нужно бороться за инвестиционную привлекательность.

Собеседник не понимает, зачем вообще какая-то деревня, если часто работники IT эффективно работают в одной команде, но находятся в разных странах мира.

— Вместо коровника построят коворкинг, что ли? Смузи там будут делать? Я не очень понимаю, в чем тут задумка.

К тому же, почему высококвалифицированный специалист с высоким заработком должен выбрать деревню под Жабинкой?

— Если там есть доступ к качественной медицине, образованию для детей, инфраструктура, если до ближайшего аэропорта недалеко, из которого можно улететь в любую точку мира, — тогда, наверное, такая деревня может быть привлекательной. И это та самая деревня под Жабинкой? Что-то у меня есть вопросы.

Вообще нет ничего плохого в том, что государство или местные власти пытаются создавать условия для привлечения к той или иной индустрии людей. Но в Беларуси это делается странно.

— В Нидерландах, где я сейчас живу, на востоке страны, что далеко, по меркам Нидерландов, от крупных городов, местные власти создали парк, где развиваются медицинские технологии.

Но они сделали это не просто потому, что захотели или там была деревня. А потому что там вторая по величине университетская клиника и очень крупный технологический завод, который делает полупроводники. И там можно естественно развивать это, потому что есть и технологии, и научная экспертиза, и инвестиции.

Это и есть нормальная здоровая ситуация. А просто сделать деревню, снизить налоги и надеяться на то, что туда поедут высококвалифицированные специалисты — так даже в идеальных условиях такого не происходит. А тем более в тех политических и экономических условиях, которые есть сегодня в Беларуси, — продолжает Ярослав Лихачевский.

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