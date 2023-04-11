Гиря в лодке: интересная задача на логику и открытый ум 3 11.04.2023, 12:46

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Головоломка, которая заставит мозг поработать.

Интересная логическая головоломка о лодке с гирей и ванне (почти как в Архимеда). Для ее решения крайне необходимы хотя бы знания из начальной школы, но лучше – открытый ум, пишет «24 канал».

Итак: у вас есть ванная (большая, даже очень), а в ванной плавает лодочка. Лодочка небольшая, по сравнению с ванной, но достаточно большая, чтобы вместить гирю.

Условия

Представьте, что вы плаваете в своей ванной, возле своей лодки, и вдруг вам стало интересно вот что: Насколько поднимется уровень воды, если опустить в нее гирю? Насколько поднимется уровень воды, если гирю опустить не в воду, а положить в лодку?

Итак, вопрос задачи можно сформулировать так: что поднимет уровень воды выше – гиря в воде или гиря в лодке.

Пока думаете над решением, вспомните – примерно так сделал одно из своих изобретений сам Архимед.

Решение задачи можно посмотреть здесь.

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