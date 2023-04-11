Громкое дело в Минске: вынесен приговор риелтору, которая обманула клиентов почти на $2 миллиона 3 11.04.2023, 13:06

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Ее агентство продолжает работать до сих пор.

В Минске риелтора Валерию Хованскую признали виновной в мошенничестве и приговорили к семи годам колонии. В деле 35 потерпевших, которые говорят об ущербе на сумму около 1,8 миллиона долларов. Realt.by поговорил с некоторыми из них.

Риелтора задержали в прошлом году. Женщину подозревали в том, что она под различными предлогами выманивала у клиентов и знакомых крупные суммы, а потом тратила их на драгоценности и предметы искусства. Изначально количество потерпевших оценивалось в 17 человек, а сумма ущерба — в 800 тысяч долларов, впоследствии то и другое выросло.

Учредителя агентства недвижимости признали виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 2, 3 и 4 ст. 209 УК), и приговорили к семи годам колонии общего режима.

После суда некоторые потерпевшие рассказали о своем общении с Хованской. Так, Елена из Минска познакомилась с риелтором, когда продавала свою недвижимость. Та произвела впечатление успешной бизнесвумен, да и репутация самого агентства, работающего на рынке еще с 90-х годов, была безупречной. Женщины стали общаться. Иногда Валерия одалживала у новой знакомой некрупные суммы — то 500 долларов, то тысячу, то две. Поначалу все отдавала, порой и с процентами. Затем просьбы и суммы стали стали увеличиваться. В итоге Валерия осталась должна Елене несколько десятков тысяч долларов. В такую же ситуацию попали десятки людей, суммы долга порой доходили до 200 тысяч долларов.

По словам Елены, Валерия говорила, что занимается еще несколькими бизнесами:

— То она заказала какую-то крутую косметику, только осталось пройти растаможку. То занялась цветами к празднику. Это мы уже потом выяснили, что она просто пудрила всем нам мозги. Под одну и ту же историю она могла одолжить деньги у нескольких людей.

Также Хованская утверждала, что владеет огромным количеством недвижимости по всему Минску. Порой она «дробила» большие по площади квартиры и продавала дороже. Многие соглашались поучаствовать в подобных сделках как инвесторы. Риелтор обещала им большую прибыль, брала деньги, однако затем люди оставались ни с чем. Среди пострадавших оказалось много бывших клиентов агентства.

Другая потерпевшая Н. рассказала, что намеревалась приобрести дом через агентство недвижимости, где работала Хованская. Нашла понравившийся вариант и внесла задаток в размере 10 тысяч долларов, которые передала Валерии. Через несколько дней выяснилось, что дом уже продали другим людям, однако риелтор так и не вернула сумму задатка.

С некоторыми кредиторами Валерия частично или полностью рассчиталась: офисами или квартирами. Другим, чтобы успокоить их, периодически переводила небольшие суммы, однако те в конце концов потеряли терпение.

Когда количество людей, одолживших деньги риелтору, стало исчисляться десятками, против нее открыли уголовное дело. Всего суд установил 65 эпизодов мошеннической деятельности.

Свою вину осужденная не признала. Пока неизвестно, будет ли она обжаловать приговор.

К слову, агентство, учредителем и риелтором которого была Хованская, в настоящее время продолжает работать и выполняет свои обязательства перед клиентами.

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