ВСУ применили под Ясиноватой новую тактику и разгромили колонны бронетехники РФ 11.04.2023, 13:14

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Ситуация для россиян на этом участке этого фронта резко усугубилась.

Российские военкоры жалуются, что на участке фронта под Ясиноватой ВСУ перешли к тактики массового использования беспилотников-камикадзе, которые охотятся на российскую бронетехнику, РСЗО и системы ПВО, передает dialog.ua.

Дроны украинской армии подрывают любую российскую цель в зоне поражения, наводя ужас на оккупантов на передней линии фронта.

Российская военная пропагандистка Марина Харькова на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщает, что в течение нескольких последних дней ситуация для россиян резко усугубилась.

«Ясиноватский участок фронта. Как рассказали наши бойцы, ВСУ стали массово применять беспилотники-камикадзе. Они охотятся на нашу технику - комплексы «Бук», машины РСЗО «Град». К сожалению, есть раненые…» - пишет она.

Более того, подразделения украинской армии начали придерживать артиллерийские снаряды, заменяя работу САУ и гаубиц работой ударных беспилотников.

Вероятно, это может быть связано с подготовкой к контрнаступлению ВСУ, в рамках которого снаряды могут стать его опорной частью.

По словам россиянки, любые попытки наступления дорого обходятся российским военным в связи с тяжелыми потерями. В то же время ВСУ подавляют российскую связь средствами радиоэлектронной борьбы.

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