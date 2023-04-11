Почему Вольфович заговорил о призыве студентов в армию? 11.04.2023, 13:18

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Подобные решения в СССР были симптомом конца коммунистического режима.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович считает целесообразным вернуться к практике призыва студентов в армию. Почему лукашенковский силовик сделал такое заявление? Сайт Charter97.org обратился за комментарием к лидеру движения солидарности «Разам» Вячеславу Сивчику:

— Когда я учился в Белорусском государственном университете, это был уже конец советской власти, именно тогда, в конце восьмидесятых, решили брать студентов в армию. Это решение связано с демографическим кризисом — просто не хватало призывников, плюс большинство новобранцев было из республик Средней Азии. И это был такой шаг, который означал, что советской власти осталось не так уже и много. Естественно, это был мощный удар по студентам. Люди, которые были меня моложе, теряли два года и приходя после советской армии им было очень сложно вернуться к жизни.

Поэтому слова Вольфовича — очередной удар со стороны банды по белорусскому будущему и студентам. Ни в коем случае нельзя это допустить.

Также я хотел бы прокомментировать и другие милитаристские заявления этого режима. В национальных интересах Беларуси — чтобы наша страна не была втянута в войну, потому что это может быть Третья мировая война. Для белорусской нации хватило первых двух, когда миллионы белорусов погибли, ведь эти войны ударили по каждой семье. Антибелорусская власть, не только чужая, но и зависимая от Москвы, фактически — банда, делает сценарий войны для Беларуси еще более вероятным.

Белорусы должны осознать, что страной руководит банда. Если Беларусь будет втянута в войну, то каждая семья в нашей стране пострадает. Проблема банды Лукашенко и возможной войны между собой связаны, что в очередной раз продемонстрировал своим заявлением Вольфович.

— Последние мобилизационные действия, когда белорусов на сборы забирают прямо с рабочих мест, являются признаком вступления белорусской армии в войну?

— Это абсолютно очевидно. Еще раз подчеркну, что чужая, нелегитимная и незаконная власть после двадцатого года стала не лукашенковской бандой, а путинско-лукашенковской. Это два страшных человека. То, что Путин является преступником, уже подчеркивает даже ордер на его арест, который принял Международный уголовный суд. Поэтому очень жаль, что Лукашенко, который осуществлял свои преступления еще в двадцатом веке, до сих пор не получил ордер на арест. Если бы это своевременно сделано, то, возможно, не было бы и российско-украинской войны.

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