СМИ: Белорусов везут на принудительные работы в Мариуполь 10 11.04.2023, 13:33

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Украинский чиновник раскрыл планы оккупантов.

Российские оккупанты хотят привезти на строительные работы в оккупированный Мариуполь заключенных из Беларуси, которые были осуждены за нетяжкие преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в эфире «Свобода. Ранок».

«Буквально вчера мы получили дополнительную информацию, что принято решение, что не только россияне будут. Собираются привезти в ближайшее время из Беларуси людей, которые осуждены за нетяжкие преступления для того, чтобы они также занимались строительными работами на территории Мариуполя», - сказал он.

При этом Андрющенко не уточнил, на каких условиях белорусские заключенные будут выполнять работы в Мариуполе. Но он отметил, что российские строители, которые приезжают в Мариуполь, хотят остаться жить в городе.

«Они не планируют никуда уезжать, они планируют строить жилые дома, кварталы и не скрывают, что они строят это для себя - под ту программу ипотеки, которая запущена в России с февраля этого года - под 2%. Уже даже 40 тендеров в Москве разыграно. Их получили фирмы, которые принадлежат приближенным к Кремлю. И будут строить за федеральный бюджет все это. Поэтому их количество будет расти», - сказал советник мэра.

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