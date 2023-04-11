Россия начала закрывать границы для мужчин 5 11.04.2023, 13:36

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Госдума опубликовала документ о вводе электронных повесток.

Система электронных повесток, которая запускается в России на фоне планов увеличить численность армии на сотни тысяч человек, будет включать автоматический запрет на выезд из страны, следует из законопроекта о новом механизме призыва, сообщает The Moscow Times.

«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда такая повестка считается врученной, в качестве временной меры, направленной на обеспечение их явки по повестке, запрещается выезд из Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном в базе Госдумы.

При этом «врученной» повестка будет считаться с момента с момента ее размещения в личном кабинете гражданина в системе «Госуслуг». Если же личный кабинет отсутствует, а вручение заказным письмом произвести не удалось, повестка считается врученной автоматически — спустя семь дней после ее появления в реестре повесток.

«В случае, если гражданин отказался от получения повестки военного комиссариата, направленной по почте, или от ее личного вручения, повестка гражданину считается врученной в день такого отказа», — говорится в законопроекте.

По повестке необходимо явиться в военкомат в течение 20 дней. Если же этого не сделать, то, согласно законопроекту, гражданин теряет право проводить сделки с недвижимостью, управлять автомобилем, получать кредиты, а также быть самозанятым или индивидуальным предпринимателем.

Новые нормы, которые разработаны на фоне планов Кремля довести численность армии до 1,5 миллиона человек, заработают уже в ближайшие недели. Законопроект, как ожидается, будет принят Госдумой во втором и третьем чтении уже во вторник, 11 апреля, а его вступление в силу состоится сразу после официального опубликования (без отсрочки).

Одновременно с системой электронных повесток заработает единый реестр военнообязанных, который Минобороны соберет на основе данных других госведомств. К нему подключатся, в частности, Федеральная налоговая служба и ЗАГСы. Кроме того, данные воинского учета будут автоматически передаваться из системы «Госуслуг».

Закон об электронных повестках — российском «ноу-хау», которое не опробовано нигде в мире, — не связан с планами по новой волне мобилизации, которых «не было и нет», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это связано с воинским учетом», который «должен идти в ногу со временем», сказал он, добавив, что работа по модернизации военкоматов «абсолютно необходима», а в новом виде система будет «быстрой и легкой» для всех граждан.

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