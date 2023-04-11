Прости, друг Владимир Андрей Черуха, planeta.press

11.04.2023, 13:48

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Фото: Getty Images

Арестуют ли Путина в ЮАР?

Правительство ЮАР, с одной стороны, искало юридические лазейки, чтобы избежать ареста Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, а с другой, очень взволновано перспективой ухудшения отношений с США, что чревато экономическими потерями.

Римский статут «дружбе» не помеха

15 августа в Южно-Африканской Республике пройдет 15-й саммит БРИКС, где встретятся лидеры стран Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. В том числе, есть вероятность увидеть там и Владимира Путина, ордер на арест которого Международный уголовный суд (МУС) выдал в марте.

Палата МУС признала Путина военным преступником, виновным в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию.

Это значит, что все 123 страны, подписавшие Римский статут, обязаны произвести арест преступника вне зависимости от его/её статуса, как только эта персона пересечет их границы.

Тем не менее Южная Африка, которая ранее официально придерживалась нейтральной позиции в отношении России и Украины, фактически уже отказалась произвести арест.

В кабинете министров ЮАР заявили, что страна ранее не арестовывала лидеров других государств и делать этого не будет.

Ранее МУС уже признавал вину Южной Африки в подобном преступлении. В 2015 году страна позволила беспрепятственно покинуть свои границы президенту Судана Омару аль-Баширу, обвиняемого в организации геноцида в провинции Дарфур.

В то время суд решил не обращаться в Совет Безопасности ООН и не требовать ответных мер. Однако сейчас отношение мира к Путину куда более напряжённое и категоричное, чем 8 лет назад было к аль-Баширу. Особенно, это касается Европы, которая вряд ли оставит пренебрежение Римским статутом совсем без последствий.

Друг моего врага…

Это понимают и в ЮАР. Поэтому президент страны Сирил Рамафоса, как сообщает The Sunday Times, принял решение отправить в Штаты переговорщиков для обсуждения отношений Южной Африки и России.

Мудрое решение – попытаться сгладить углы до инцидента, учитывая накаляющуюся обстановку и объёмы торговли с США, которые могут значительно сократится. Однако одно дело слова, другое – действия.

Многие эксперты не только в мире, но и в самой ЮАР предупреждают о нездоровом укреплении отношений между Южной Африкой и Россией. Вдобавок ко всему некоторые официальные лица в ЮАР назвали Россию «другом», тем самым разбивая позицию нейтралитета страны в дребезги.

Казалось бы, политическая обработка Кремлем африканского региона начинает приносить небольшие плоды. Вот только эту «дружбу» уже называют международной политической ошибкой «эпических масштабов».

Объёмы экономических отношений между Южной Африкой и США с ЕС даже близко не стоят с отношениями Южной Африки с Россией.

Экспорт в РФ меньше, чем в Штаты в 50 раз. Включая Великобританию, экспорт в ЕС из ЮАР больше, чем в Россию в 150 раз. Что касается импорта, картина относительно такая же.

5 крупнейших прямых инвесторов в Южную Африку – это Нидерланды, Великобритания, Бельгия, США и Германия ($136 млрд.). Российские инвестиции в ЮАР – лишь $5 млн.

С такой точки зрения, многим остается непонятной тяга ЮАР к «дружбе» с РФ. Правительство страны и ранее поддавалось критике из-за своей нейтральной позиции по поводу военной агрессии России в Европе, теперь же поводов для критики стало еще больше.

Удастся ли сесть на два стула?

На самом деле заявление кабмина ЮАР еще не значит, что Владимир Путин может без опаски приехать на саммит в Южной Африке. Реальное положение дел будет зависеть от переговоров в США – удастся ли сберечь хорошие отношения с таким крупным партнером в случае нарушения статута? И найдет ли ЮАР лазейку для этого после своих юридических консультаций?

Как видно, безопасность Путина в Южной Африке все еще под вопросом. Правительство страны ищет возможности для того, чтобы не производить арест, но это и не значит, что ЮАР решиться подорвать отношения с США и странами ЕС.

К тому же разумно будет задаться вопросом: осмелиться ли прилететь сам Владимир Путин? Или может он так привык к безопасному бункеру, что уже не готов с ним расставаться? Особенно если существует какой-никакой риск быть арестованным.

Андрей Черуха, planeta.press

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