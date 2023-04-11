Белорус заявил, что его пыталась завербовать в ресторане «Вкусно и точка» в Москве

Белорус заявил, что его пыталась завербовать в ресторане «Вкусно и точка» в Москве19
- 11.04.2023, 14:05
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К электромонтажнику из Беларуси подсел незнакомец.
Белорус, который работает в Москве, заявил, что его пытались завербовать сотрудники СБУ в ресторане «Вкусно и точка» (бывший «МакДональдс»), пишет телеграм-канал Baza.
46-летний Виктор из Беларуси работает в России электромонтажником. Он утверждает, что 8 апреля перекусывал в ресторане «Вкусно и точка» в центре Москвы, как вдруг к нему подсел незнакомец. Он обратился к белорусу по имени-отчеству и сообщил, что работает в Службе безопасности Украины, а также знает, чем и как Виктор живет.
«Разведчик» предложил мужчине сотрудничество, на что тот ответил отказом. Однако следом к столу подошли еще несколько неизвестных.
— В этот момент Виктор понял, что дело плохо, и отпросился в туалет, после чего выбежал из ресторана на улицу. Позже мужчина заявил о своей странной встрече в полицию, — пишет Baza.