Белорус заявил, что его пыталась завербовать в ресторане «Вкусно и точка» в Москве 19 11.04.2023, 14:05

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К электромонтажнику из Беларуси подсел незнакомец.

Белорус, который работает в Москве, заявил, что его пытались завербовать сотрудники СБУ в ресторане «Вкусно и точка» (бывший «МакДональдс»), пишет телеграм-канал Baza.

46-летний Виктор из Беларуси работает в России электромонтажником. Он утверждает, что 8 апреля перекусывал в ресторане «Вкусно и точка» в центре Москвы, как вдруг к нему подсел незнакомец. Он обратился к белорусу по имени-отчеству и сообщил, что работает в Службе безопасности Украины, а также знает, чем и как Виктор живет.

«Разведчик» предложил мужчине сотрудничество, на что тот ответил отказом. Однако следом к столу подошли еще несколько неизвестных.

— В этот момент Виктор понял, что дело плохо, и отпросился в туалет, после чего выбежал из ресторана на улицу. Позже мужчина заявил о своей странной встрече в полицию, — пишет Baza.

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