США собираются привлечь к ответственности Лукашенко и его режим 2 11.04.2023, 14:22

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Один из инструментов для достижения этой цели — санкции.

Редакция «Голоса Америки» опубликовала материал, в котором отражена позиция США по отношению к режиму Лукашенко:

— Соединенные Штаты продолжают поддерживать усилия по привлечению режима Лукашенко в Беларуси к ответственности за репрессии против белорусского народа и демократических устремлений белорусов, а также за соучастие и содействие войне России в Украине. Дополнительные санкции – один из способов сделать это.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов, или OFAC, заблокировало имущество трех юридических и девяти физических лиц, а также один президентский самолет. OFAC также повторно включило в санкционный список Центральную избирательную комиссию Беларуси, обозначив семь членов комиссии. Эти шаги являются частью скоординированного ответа США, ЕС, Великобритании и других близких партнеров на продолжающиеся жестокие репрессии режима против продемократического движения и гражданского общества, которые начались после фальсификации президентских выборов 2020 года.

Санкции, введенные против физических и юридических лиц в Беларуси, являются не только ответом на жестокость Лукашенко по отношению к собственному народу, говорится в материале:

— Введение санкций является частью твердой решимости США привлечь к ответственности Лукашенко и его режим за продолжающееся содействие неоправданной войне России против Украины путем предоставления белорусского воздушного пространства, территории и инфраструктуры в распоряжение Кремля.

«Авторитарный режим Лукашенко полагается на государственные предприятия и ключевых чиновников для получения значительных доходов, которые позволяют осуществлять репрессии против белорусского народа, – сказал заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон. – Мы по-прежнему намерены подвергать режим Лукашенко наказанию за подавление демократии и поддержку избранной Путиным войны».

В материале упоминается, что OFAC включил в перечень два государственных предприятия: ОАО «Белорусский автомобильный завод» и ОАО «Минский автомобильный завод»:

— Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что Госдепартамент предпринял шаги по введению визовых ограничений в отношении еще 14 лиц в соответствии с президентским указом 8015 за их участие в подрыве демократии в Беларуси. Эти лица включают должностных лиц режима, вовлеченных в политику угроз и запугивания смелых белорусов, осуществляющих свои права человека и основные свободы ценой больших личных потерь.

США продолжат подвергать наказанию режим Лукашенко и тех, кто его поддерживает, за репрессии против народа Беларуси и его демократических устремлений, за опасную и дестабилизирующую деятельность режима в регионе и за его продолжающееся содействие неспровоцированной и незаконной войне России против Украины.

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