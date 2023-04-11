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Повестки в колыбели

  • Телеграм-канал «Рывок и прорыв»
  • 11.04.2023, 14:24
  • 3,488
Повестки в колыбели

Процесс бегства из России чрезвычайно ускорится.

Власти России, стремясь наполнить армию народом, совершенно распустились – решили рассылать электронные повестки, признавать повестку врученной, даже если люди ее не получили.

При этом факт остается фактом – не известны случаи, чтобы дети высокопоставленных руководителей, дипломатов и т.п. отправились воевать в «штурмовые бригады» на украинский фронт. Например, там нет детей Кириенко, Медведева, Соловьева, пресс-Пескова, посла в Англии Келина. Но ведь это их «спецоперация» - они должны воевать за свои богатства.

Слушайте, начальники, начните вручать повестки новорожденным и берите с родителей расписку о вручении. Дескать, по достижении 18 лет дитя обязано явиться в военкомат, чтобы отправиться умирать куда-нибудь в Сирию, Украину, Мали, ЦАР за геленджикский дворец, Кабаеву, Ротенбергов.

Тогда процесс бегства из России чрезвычайно ускорится. Останетесь здесь только вы и ваши дети. Воевать будет некем и боевые действия на всех фронтах сами собой прекратятся.

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