«С классных руководителей сняли премии за внешний вид учеников» 5 11.04.2023, 14:30

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В минских школах начали происходить непонятные вещи.

«С классных руководителей сняли премии за внешний вид учеников 8-11 классов», — сообщили «Еврорадио» родители ученицы из Минска. По их словам, администрация указала на то, что дети не придерживаются делового стиля, а на самом деле им просто не понравился цвет чьей-то одежды.

«Мы считаем, что директор сделала это намеренно, чтобы перессорить родителей и с детьми, и с учителями, — добавляют наши собеседники (мол, так проще все контролировать). — Нас уже предупредили, что в следующем году будут следить за внешним видом еще больше. Короче, закрутят гайки как смогут».

Бывший учитель, который много лет отработал в системе белорусского образования, рассказывает, что такая ситуация в наших школах привычная и даже где-то законная.

«Премия выдается по желанию руководства и не является обязательной, — поясняет он. — Ее можно насчитать, а можно и снять. Это значит, что премия — обычное орудие для удержания «покорных рабов». Так было и так есть».

«Но раньше с учителей в нашей школе не снимали за это премии», — волнуются родители учеников, которых администрация сделала косвенно виновными в этой ситуации.

Почему директор решила наказать подчиненных на этот раз, читателям «Еврорадио» комментирует эксперт в сфере науки, образования и инноваций Андрей Лаврухин:

«Естественно, когда-то казалось, что дресс-код — это, может, и хорошо: пусть ученики будут красиво одеты. Многим, даже мне, это казалось не таким существенным. Но для властей, и надо это понимать, правила того, как нужно выглядеть в школе, — еще один инструмент и возможность контроля над учителями и всеми, кто имеет отношение к системе образования».

По мнению эксперта, для администрации устанавливать правила и наказывать за их нарушение — это симптом лояльности к властям. С другой стороны, учитывая время, в которое мы живем, руководство школы просто боится: сегодня за решетку довольно легко попасть, просто работая в системе образования.

«А что такое школа? — продолжает свою мысль Андрей Лаврухин. — Школа — это учебное заведение, куда ходят дети, которые могут вести себя не девиантно. Они могут говорить и делать все, что считают нужным, и тем самым даже не специально, но подставить тех, кто с ними работает и за них отвечает.

Поэтому администрация так внимательно относится даже к таким мелочам, как то, как кто одет. Контроль идет сверху вниз: власть учителей — это администрация школы, власть учеников — учителя. И когда контролируют сверху, обычным педагогам тоже приходится на это реагировать на своем уровне.

Кто-то начинает имитировать контроль или даже саботировать какие-то приказы. Кто-то — наоборот, выполняет их или, как в этом случае, перевыполняет.

Желая себя обезопасить, чтобы иметь в своей школе лояльных, контролируемых и послушных учителей, администрация не выдает им премий. Таким образом руководство налаживает контроль над учителями, родителями и детьми. Этот ужас, что не будет контроля, начинает расти и в обществе».

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