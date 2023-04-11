Австрия заявила, что готова арестовать Путина 1 11.04.2023, 14:35

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Фота: Путин танцует на свадьбе экс-главы МИД Австрии

Вена будет выполнять свои обязательства в соответствии с международным и уголовным правом.

Путина арестуют в случае его визита в Австрию. Об этом в интервью Tagesspiegel заявила министр по делам ЕС и конституции в правительстве Каролина Эдтштадлер.

По ее словам, объявление и выдача международного ордера на арест Международным уголовным судом означает, что если бы Путин «ступил на австрийскую землю, то его должны были бы арестовать».

Австрия будет выполнять свои обязательства в соответствии с международным и уголовным правом, подчеркнула Эдтштадлер.

Как писал сайт Charter97.org, ранее Германия заявила, что арестует Путина, если тот приедет на территорию страны.

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