«Призыв происходит в авральном режиме: позвонили в домофон и сказали ехать в спортивный манеж» 2 11.04.2023, 14:40

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Скрытая мобилизация застигла врасплох жителей Беларуси.

Об очередной «проверке боевой готовности» вооруженных сил Беларуси стало известно 3 апреля. В сообщении пресс-службы министерства обороны говорилось, что в ходе проверки вводятся ограничения для движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования. Эта новость застала врасплох даже местные власти, которые никто не предупредил о масштабном передвижении военной техники, сообщает «Немецкая волна».

В армии тренируются к переходу «с мирного на военное время»

Государственный секретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович заявил, что «проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению».

Сколько времени займет проверка, власти не сообщают. Александр Вольфович лишь намекнул, что она будет носить длительный характер и коснется самых разных войсковых полигонов в Беларуси. При этом в министерстве обороны подчеркивают, что главной целью внезапной проверки остается определение способности белорусской армии выполнять свои задачи «в условиях быстро меняющейся обстановки».

Призванных на сборы резервистов обещают обеспечить всем необходимым для проживания в полевых условиях, а также распределить по военно-учетным специальностям с учетом прежней службы в армии. В сообщении Минобороны также сказано, что военнообязанным предстоит обновить навыки своего обращения с вооружением и военной техникой, пройти боевое слаживание. Судя по всему, финальным этапом для призванных на сборы должно стать их участие в тактическом учении.

«Откажешься от сборов - будут неприятности на работе»

Проверка боеготовности в большей степени затрагивает Брестскую и Гродненскую области, граничащие со странами ЕС и Украиной. Причем для некоторых мужчин, получивших повестку на нынешние сборы, такая призывная компания стала уже регулярной.

«Моего мужа за последние два года «забирают в партизаны» уже в третий раз, - рассказывает брестчанка Анастасия (имя изменено по просьбе собеседницы - Ред.). - Когда-то он служил в артиллерии, его уговаривали остаться в армии по контракту, а теперь, я так понимаю, эта специальность очень востребована в войсках».

В прошлые годы была возможность заблаговременно подготовиться к призыву на сборы, но на этот раз все произошло стремительно, говорит Анастасия: «Повестку мужу принесли прямо на работу - сказали, что просто надо срочно подойти в военкомат для уточнения каких-то сведений. Никакого подвоха он не ожидал, а когда явился в военкомат, там сразу объявили, что поедет в воинскую часть для участия в проверке боевой готовности».

Муж Анастасии смог позвонить домой, и она успела привезти к месту сбора военнообязанных необходимые на первое время вещи. А вот другой жительнице Бреста сделать это не удалось. «Призыв происходит в каком-то авральном режиме и больше похож на мобилизацию: позвонили в домофон, муж открыл дверь и расписался в повестке. При этом вручали ее не работники военкомата, а такие же военнообязанные. Сказали ехать в легкоатлетический манеж, где было место сбора, и уже оттуда посадили примерно 400 человек в автобусы и повезли в сторону Слонима», - рассказывает собеседница «Немецкой волны». Муж, по словам женщины, попытался отказаться от участия во внезапных сборах, но представители военкомата сообщили, что в таком случае «отказника» ждут неприятности по месту основной работы.

Похожие истории происходят и в других городах Брестской области. В райцентре Иваново под временный мобилизационный пункт приспособили спортзал одной из местных школ, а в Барановичах повестку сотруднику частного предприятия вручили прямо на рабочем месте: руководство фирмы поставили перед фактом, что на этого работника в ближайшее время рассчитывать не придется.

«Учения» в Беларуси - с учетом войны в Украине

Масштабными призывными мероприятиями в белорусской армии дело не ограничивается. Параллельно с объявленными сборами резервистов министерство обороны сообщило об отправке в Россию группы военнослужащих. В РФ они должны будут получить навыки практического применения ракетного комплекса «Искандер-М», который уже поставлен на вооружение в РБ и может использовать тактические ядерные боеприпасы.

Кроме того, в Беларуси проходит очередная волна учений зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО на полигоне «Брестский». Сам полигон расположен совсем рядом с польской границей и недалеко от границы с Украиной. Официальная версия таких учений - выполнение задач «в условиях постоянных активных радиоэлектронных помех, воздействия диверсионно-разведывательных групп и применения беспилотных летательных аппаратов».

Один из офицеров, знакомый с ходом учений, на условиях анонимности рассказал, что при подготовке военнослужащих во многом учитывается опыт российской армии в войне против Украины.

Занятия по боевой стрельбе регулярно проводятся и в 38-й десантно-штурмовой бригаде, также дислоцированной в Бресте. В этом случае акцент также делается на опыте военных действий РФ в Украине, включающем захват населенных пунктов и продвижение подразделений по чужой территории.

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