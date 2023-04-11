Москва умудрилась испортить отношения даже с Пекином 3 Алексей Тихонов

11.04.2023, 14:47

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Фото: Getty Images

Пу обиделся на Си.

В последние две недели отношения России с Китаем, после провального для Путина визита Си Цзиньпина в Москву, продолжили ухудшаться. Невменяемый кремлевский дед обиделся на то, что несмотря на его старательное холуйство перед Си во время его визита в Москву тот отказал России в поддержке. Кремль проигнорировал сигнал из Пекина о нежелательности размещения ядерного оружия в Беларуси, и Китай был вынужден вновь повторить свои заявления уже на заседании Совбеза ООН, посвященного вопросу размещения ядерного оружия России в Беларуси, которые вновь остались неуслышанными Россией.

В результате на прошлой неделе Китай, устами своего посла в ЕС, заявил о том, что слова о безграничной дружбе между Китаем и Россией были не более, чем риторикой. Китай четко и ясно заявил, что не занимает сторону России в войне и не планирует этого делать в будущем. За этим последовало уже заявление Кремля устами Пескова, что Россия вертела на не будет брать во внимание китайский мирный план и планирует продолжать боевые действия.

При этом Китай на прошлой неделе, помимо заявления его посла в ЕС, постарался многое сделать для того, чтобы на Западе как можно быстрее забыли о подчеркнуто дружелюбном визите Си в Москву. С этой целью Пекин организовал не менее дружелюбный прием президента Франции, чем ясно дал сигнал и Западу, и Москве, что никаких особых отношений между Китаем и Россией нет, и Си, как кот Леопольд, дружелюбен со всеми, кто не враждебен по отношению к Китаю.

Таким образом, Путин умудрился испортить отношения даже с Поднебесной. Он окончательно утратил связь с реальностью и не осознает, что ресурсов России совершенно недостаточно для воплощения его имперских амбиций. Его понимание союзничества, означающего лишь полное подчинение его бредовым идеям, отталкивает все больше и больше стран, которые были бы готовы сохранять какие-то отношения с Россией несмотря на его агрессию против Украины. Путин демонстрирует полное безразличие к интересам других стран, а любые соглашения с Россией действуют только до тех пор, пока Путин не решит, что ему это уже больше не надо, и при этом еще и обвинит в нарушении соглашения противоположную сторону. Очевидно, что такого партнера будут все сторониться.

Алексей Тихонов, Telegram

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