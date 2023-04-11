На Белорусской товарной бирже впервые продали необычный продукт 11.04.2023, 14:58

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Сделка состоялась благодаря одному из производителей молочной продукции.

Как оказалось, на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) происходят не только продажи металла и сырья, но и настоящих деликатесов. Сегодня впервые была продана партия трюфелей, сообщает onliner.by.

Сделка состоялась благодаря одному из производителей молочной продукции, который решил закупить четыре партии этого ингредиента на сумму 97 тысяч рублей. Неужели сыр без добавок уже не в тренде?

Представители БУТБ отметили, что трюфели — это не более чем обычный биржевой товар, такой же как лук, чеснок, свекла или картофель. Что и позволило белорусскому производителю молочной продукции закупить их для изготовления своей линейки премиальных сыров.

Представители биржи не сообщили, в каком виде грибы были закуплены и сколько они весили. Можно только гадать, насколько они окажутся вкуснее обычных грибов из леса.

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