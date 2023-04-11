Скабеева занервничала из-за «неудобной правды» российского шпиона в эфире ТВ 1 11.04.2023, 14:59

6,470

Пропагандистка быстро перебила гостя.

Во время обсуждения утечки материалов Пентагона о состоянии российской армии в студии программы «60 минут» приглашенный гость бывший шпион Леонид Решетников начал говорить «неудобную» для россиян правду о том, насколько глубоко американская разведка проникла в российские спецслужбы и органы внутренней безопасности, получив секретные сведения, после чего Ольга Скабеева мгновенно перебила гостя и перевела тему разговора, сообщает dialog.ua.

Решетников заявил, что в опубликованных материалах содержатся секретные данные о том, что Вашингтон «не должен» знать о российской армии. Массив секретных данных говорит о том, что полученные сведения были добыты разведкой.

«Там содержится информация, которую противник не должен знать про нас, про наши планы. Там есть материалы, которые, судя по всему, добытые путем разведки. Это должно нас настораживать», - отметил он, отметив тяжелое психологическое состояние российских военных, крупные потери и полностью раскрытые разведкой из США планы.

В ответ Скабеева мгновенно перебила гостя, переключив внимание с неудобной темы на обсуждение российской ПВО.

«Один из аспектов утечки информации из Пентагона, который не обсуждается на государственном телевидении, свидетельствует о том, насколько глубоко США проникли в российские службы безопасности и разведки. Но сегодня об этом заговорил бывший шпион Леонид Решетников, что побудило Ольгу Скабееву очень ненавязчиво сменить тему», - отметил британский журналист Фрэнсис Скарр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».