Добить рядового Путина 11.04.2023, 15:22

У Кремля забирают последние средства для ведения войны.

«Медовый месяц» нефтегазовой отрасли России и страны-террориста в целом закончился. Да, высокие цены на нефть и газ в 2022 году позволили Москве получить сверхдоходы от экспорта энергоносителей – рекордные с 1995 года $383,7 млрд. Однако эти сверхприбыли бешеными темпами съедает война и хоть как-то компенсировать расходы Кремлю не удается именно благодаря санкциям, пишет «Деловая столица».

Режим Владимира Путина, решив развязать самую масштабную со времен Второй мировой войну в Европе, из-за отсутствия достоверной аналитики не ожидал такой консолидированной и масштабной реакции Североатлантического сообщества, которая начала работать над новыми жесткими санкциями в отношении России сразу после включения квази-республик «ДНР» и «ЛНР» в состав РФ 22 февраля 2022 года. Уже тогда Соединенные Штаты, Великобритания и страны Европейского союза начали соответствующие дискуссии, а когда Россия осуществила полномасштабную инвазию в Украину два дня спустя, столкнулась с беспрецедентными последствиями непровоцированной войны. Уже через считанные недели российская экономика оказалась практически отрезанной от всего мира: были введены ограничения на финансовые операции, импорт сырья, экспорт крупной группы товаров и услуг, золотовалютный резерв заморожен, запрещены инвестиции в страну. Все эти меры были ориентированы на лишение России средств на продолжение войны.

Параллельно с этим главный покупатель российских энергоносителей – Европа – начал и удачно закончил перестройку цепочек снабжения под новых импортеров нефти и газа. Как следствие, к концу 2022 г. импорт РФ сократился в 8 раз. Если до вторжения доля российской нефти в Европе составляла 33%, то в декабре 2022 года — только 4%. Наибольшими импортерами нефти в ЕС стали США (18%) и Норвегия (17%).

Аналогичная ситуация наблюдалась с российским газом благодаря искусственному дефициту голубого топлива (пиковой показатель летом прошлого года – более $3 тыс. за 1 тыс. кубометров), спровоцированному Россией. Однако диверсификация и санкции не только выбросили РФ с европейского рынка (доля РФ упала с 50% до 11%), но и обеспечили уже в конце марта 2023 г. падение спотовой цены на газ до $434 за тысячу кубометров.

Таким образом, Россия была лишена одного из инструментов шантажа. И, конечно, доходы РФ от экспорта энергоносителей катастрофически снизились. А это, напомним, главная статья поступлений в госбюджет. Как следствие, начались серьезные проблемы в российской экономике.

Уже по итогам 2022 г. ВВП России, по разным оценкам, сократился на 2,1-3,9%. Между тем, дисконт российского сорта нефти Urals к эталонному Brent вырос с $20 до $30 за баррель, а 14 марта мировые цены на нефть упали до рекордных с января 2022 года $74,8 за баррель, Urals — до $55 за баррель. Правда, на следующий день 9 из 23 стран ОПЕК+ выступили с заявлением об уменьшении добычи, что привело к росту цен до около $80 за баррель, однако на самом деле экспортеры, среди которых, например, и Саудовская Аравия, только стабилизировали рынок на уровне декабря 2022 – марта 2023 гг. Что Россию не спасет, ведь вместе с ограничениями поставок нефти и газа суммарные доходы РФ от их экспорта в январе 2023-го были зафиксированы на 40% ниже по сравнению с довоенным январем предыдущего года. А в марте по сравнению с мартом 2022-го падение было еще более ощутимым – на 75,5%.

Параллельно в России наблюдается стремительный рост задолженности по выплате заработной платы бюджетникам – в 15 раз, с 10 млн. рублей в январе до 152 млн. рублей в марте. Задолженность перед учителями выросла в 12 раз – до 162 млн., перед врачами – на 37% за один месяц.

Это очередное свидетельство полной неготовности России к продолжительной войне. Сейчас средства уходят на военную инфраструктуру и производство ракет. В частности, в бюджете 2024-2025 гг. запланировано 9 трлн рублей на силовиков и на войну, а это 32% всех расходов. При этом треть бюджета уже засекречена. По состоянию на 21 марта Россия израсходовала по секретным и не уточненным статьям 2,4 трлн рублей. В целом же по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. финансирование секретных статей расходов бюджета выросло на 130%.

И, несмотря на это, денег уже не хватает: в марте был превышен дефицит бюджета, заложенного на 2023 год в размере 2,93 трлн рублей. Аналитики KSE Institute считают, что в этом году дефицит вырастет еще больше – в 3-4 раза по сравнению с прошлым годом, а главная «кубышка» Кремля – Фонд национального благосостояния – будет исчерпана до конца года. Сейчас ФНБ используется для уменьшения дефицита посредством распродажи 7,5 млрд юаней и – впервые – принадлежащего Фонду золота (11,8 т).

В таких условиях конечно, единственным путем для Кремля будет поиск других источников поступлений в бюджет для финансирования войны – это крупный бизнес и обычные граждане, прежде всего еще не уехавший средний класс.

Российские чиновники и топовые пропагандисты в начале этого года начали кампанию «раскулачивания» предпринимателей в форме разового «добровольного взноса» в бюджет по доходам 2022 года в сумме 200-250 млрд рублей. К тому же в декабре 2022-го правительство РФ провело перерасчет налогов, благодаря чему обеспечило себе поступление еще 1,8 трлн рублей.

Возможно, «разовый вклад» мог бы стать традицией, но здесь возникает проблема, ведь и бизнес, и граждане активно выводят средства за границу, пытаясь спасти их. Сколько, например, вывезли с собой сбежавшие из РФ россияне после начала инвазии и затем после «долевой мобилизации» пока подсчитать трудно, поскольку даже точная цифра беглецов (самые оптимистичные оценки – 500 тыс. человек) неизвестна.

Тем не менее, очевидно, что российскую экономику сейчас разрушают и собственные граждане, в частности выводя депозиты – последнюю финансовую опору агрессора – в европейские банки, принимающие средства россиян по распоряжению США. Это выведение капитала было заложен в первоначальный дизайн санкций, поэтому открытие россиянам счетов и карт на Кипре, в Швейцарии и Нидерландах никак не противоречит санкционному плану, наоборот, работает на него, изо дня в день оставляя Россию без средств не только на ведение войны, но и на существование. За 2022 г. из России было выведено не менее $200 млрд частного капитала, на депозитных счетах осталось еще около 40 трлн рублей. Эти средства тоже должны покинуть территорию РФ как можно быстрее. Потому что сейчас вклады россиян уже обложили налогом на прибыль для пополнения военного бюджета, а в условиях падения экономики этот бюджет будет уменьшаться еще стремительнее и режиму Путина придется пойти на неприкрытый грабеж россиян – изымать средства на войну. Отсюда и введены ограничения на перевод средств, затрудняющих отток капитала и активный пиар банковских вкладов. Однако российские экономисты ожидают продолжения вывода денег в этом году — называются цифры от $68 млрд до $124 млрд.

И чем больше будет эта сумма — тем быстрее Россия потеряет средства для финансирования военных нужд. Необходимо способствовать выведению капитала из экономики агрессора — так санкции раскроются в полную силу, у врага не останется средств на бомбардировку мирных жителей, и Украина скорее придет к победе в войне.

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