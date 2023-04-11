Беларусь заполонили опасные товары из России 2 11.04.2023, 15:25

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«Черный список» расширяется каждый день.

После того, как режим Лукашенко ввел эмбарго на ряд продовольственных товаров из РФ, полки белорусских магазинов заняли российские товары.

За последний месяц в реестре опасной продукции появился новый перечень товаров, запрещенных к реализации (ввозу, обращению) в Беларуси. Почти каждый день список пополняется новыми наименованиями, в основном — российского производства.

Сайт Charter97.org посмотрел, какие популярные среди белорусов товары были внесены в «черный список».

В марте под запрет попал целый ряд пищевых продуктов, несоответствующих требованиям технических регламентов.

В список вошли несколько наименований рыбных продуктов и популярное подсолнечное масло.

Производителем рыбной продукции выступает ООО «Лунское море» (Россия, Камчатский край). Основная претензия к товару – его маркировка.

«Наименование, задекларированное изготовителем в маркировке потребительской упаковки, вводит потребителя в заблуждение, недостоверно характеризует пищевой продукт и не позволяет идентифицировать его по наименованию: в маркировке отсутствует указание на имитацию икры исходя из состава продукции», – сообщает Госстандарт.

Подсолнечное масло, попавшее в реестр опасной продукции, также российского производства (АО «ЭФКО», РФ, Белгородская область). К нему у специалистов Госстандарта такие же претензии, как и к рыбной продукции.

Также после проверки Госстандарта в запретный список попали некоторые приправы и соусы российского производства.

В приправах обнаружено завышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, кишечная палочка, а содержание плесени в 15 раз выше допустимого. В составе соуса нашли краситель, который может влиять на внимание и активность детей Е110, в маркировке о его наличии не заявлено.

Также специалисты Госстандарта забраковали шесть видов лапши быстрого приготовления. Вермишель содержит краситель Е160а, который недопустим при производстве данного вида продукции. Производителем опять же оказалась российская фирма.

Опасными были сочтены также гамбургеры из говядины, они же «мясной полуфабрикат рубленый, формованный, не панированный, не фаршированный, весовой, замороженный категории Б» российского производителя из Калининграда «Продукты питания Комбинат». Фактически в указанном продукте обнаружено наличие ДНК свиньи, ДНК КРС, ДНК курицы — а ингредиенты «свинина», «курица» не указаны изготовителем в маркировке состава продукта в качестве сырья.

По результатам лабораторных исследований выяснилось, что ряд сладостей, представленных на полках белорусских магазинов, нельзя употреблять. Под запрет попали клубничный топпинг, вишневый сироп, зефир и леденцы. Продукция не соответствует техрегламентам Таможенного союза по маркировке, а также безопасности пищевой продукции и добавок.

В реестр опасной продукции Госстандарт включил также рыбные бургеры и крабовые палочки популярного бренда VICI, произведенные в Калининградской области РФ. Оба вида рыбной продукции содержат недопустимую пищевую добавку подсластитель сорбит (Е420).

Опасными специалисты сочли также два вида глазированных сырков из России.

Указанные сырки в своем составе практически не содержит молока, в то время как по стандартам заменителя молочного жира в таком виде продукции должно быть не более 50%.

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