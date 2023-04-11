«Волки Да Винчи» отбили у россиян важную дорогу на Бахмут 11.04.2023, 15:31

ВСУ одержали победы во всех стрелковых боях за «артерию».

На Бахмутском направлении продолжаются активные бои между украинскими войсками и российскими оккупантами, стремящимися полностью захватить город.

Украинским военным удалось отбить у противника важную дорогу на Бахмут Донецкой области, рассказывает руководитель движения «Гонор» Сергей Филимонов в своем Телеграм-канале.

«Волки Да Винчи» отбили и удержали посадку в 500 метров, которая обеспечивает последнюю дорогу на Бахмут, одним батальоном уже 1,5 месяца. И наши соседи удержали траншеи, ведущие на дорогу. Красавчики из 3-го бата 92-й бригады», – подчеркивает украинский боец.

К слову, военные ВСУ показали свои позиции, которые российские оккупанты подвергают постоянным артобстрелам.

По их словам, «Волки» одержали победы в 100% стрелковых боев, а все потери у них только от арты противника.

«Мы меньшим количеством без потерь убивали автоматами россиян, которых было гораздо больше», - рассказывают украинские защитники, обороняющие Бахмут и его окрестности от вражеских атак.

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