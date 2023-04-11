«Польша ждет белорусов с польскими корнями, наличием гуманитарной визы и визы PBH» 11.04.2023, 15:32

Компании, помогающие белорусам с переездом в Польшу, рассказали об изменениях за последнее время.

Польша остается для белорусов одним из самых популярных направлений для переезда. «Зеркало» спросило у компаний, которые помогают им легализоваться или трудоустроиться в этой стране, о том, как изменилась работа за последний год. Спойлер: белорусы продолжают активно уезжать из страны.

«Достать приглашение — задача уже сложная, но пока решаемая»

Ирина (имя изменено) работает рекрутером в компании, которая помогает белорусам оформить рабочую визу или трудоустроиться в Польше уже после переезда. Она говорит, что по сравнению с осенью прошлого года клиентов меньше. Однако отмечает: белорусы абсолютно разных возрастов все еще активно уезжают.

— Если выделить категории, то это чаще студенты, молодежь до 30 лет. Также вижу сейчас много запросов от людей среднего возраста — это обычно или родители, которые едут к детям, или мужья. Как правило, «глава семьи» едет первым, а потом делает приглашения родным и перевозит семью, — рассказывает Ирина.

По наблюдениям рекрутера, в большинстве своем белорусы едут в Польшу без знания польского языка. Соответственно, ищут работу простую, техническую. Пользуются спросом вакансии рабочих на крупных заводах, швей, строителей, востребована работа на посадках и уборках.

— В то же время белорусы чаще «перебирают» вакансии, чем украинцы. Ищут что-то стабильнее, удобнее. Выбирают, например, известные бренды заводов. Не очень любят графики с ночными сменами. Большинство вакансий работодатель предлагает с бесплатным проживанием, поэтому пары могу выбрать места, где их поселят в одной комнате. Кстати, сейчас уже не так все рвутся в крупные польские города — даже в маленьком городе можно жить и ни в чем себе не отказывать, — отмечает наша собеседница.

Однако Ирина говорит, что трудоустроиться и переехать сейчас стало сложнее. В первую очередь трудности возникают с польской стороны из-за проблем с приглашениями на рабочую визу.

— Достать приглашение — задача уже сложная, но пока решаемая. Если еще зимой их можно было делать пачками, то сейчас — одно в месяц в лучшем случае. Думаю, это связано с отношением самих белорусов к этой визе. Многие хотят использовать рабочую визу как туристическую, а это нарушение закона, — объясняет она.

Рекрутер подчеркивает: если белорус получает визу по приглашению от работодателя, то он и должен там устроиться. Эта виза подразумевает, что человек будет находиться в Польше, а «не на отдыхе в Европе».

— Каждый работодатель отчитывается в местном «исполкоме» за каждое приглашение: сколько пригласили, сколько у них работают. В итоге мы имеем подорванную репутацию работников из Беларуси, — считает Ирина. — Полякам гораздо проще и дешевле нанять украинца, так как для любого белоруса, помимо платного приглашения, по месту делается еще и платное разрешение на работу. А наши ребята, к сожалению, любят документы предоставить на оформление, получить все разрешения и не выйти на работу. Поэтому я вижу частые отказы даже на прием документов людей из Беларуси.

При этом, по словам Ирины, сроки получения самой рабочей визы при наличии приглашения пока остаются в пределах полутора месяцев.

«Чаще стали обращаться родители переехавших детей»

Еще одна собеседница — Екатерина, специалист по бизнесу и образованию в Польше, помогает белорусам с оформлением документов для переезда. В ее компании массовый наплыв клиентов начался весной 2022 года, после начала войны в Украине:

— Работодатели организованно начали релокацию своих работников. А мы, в основном, и работаем с корпоративными клиентами. Вторая «волна» пришлась на осень, после объявления мобилизации в России — это тоже усилило «чемоданное настроение». Теперь у нас устойчивый поток. Каждый раз кажется, что людей становится меньше, но нет, обращаются и обращаются.

Большая часть клиентов — молодые белорусы, родившиеся в 1990-х. Однако, по ее словам, в последние полгода чаще стали приходить и люди постарше, семьи с детьми или родители переехавших ранее детей:

— Мы работаем еще и со студентами. Так интересно, что в последние полтора года к детям в Польшу подтянулись родители. Часто видим в мессенджерах «номер изменился на +48». Со студентами мы работаем более десяти лет, и раньше такого не было.

Что касается помощи в трудоустройстве, то компания Екатерины чаще работает с белорусскими айтишниками. Девушка говорит, что те, кто переезжает самостоятельно, не в рамках релокации, часто даже не знают, какую работу им выбрать:

— Такие люди зачастую сталкиваются с полной растерянностью. Иногда высококвалифицированный специалист думает о самой простой специальности. Исключение — это врачи, они уже знают, что смогут тут относительно легко подтвердить свой диплом.

Что касается трудностей в последнее время, то девушка считает, что «польская бюрократия работает более-менее стабильно, хоть и долго». В отношении белорусов все еще действует упрощенная система трудоустройства. Единственные сложности возникают с банками, особенно для открытия бизнес-счетов.

— А со стороны Беларуси — сами знаете как сейчас… Одно проставление апостиля на диплом чего стоит. Белорусская бюрократия мне кажется непредсказуемой. Сложно угадать, что им придет в голову удорожить или отменить, — заключает она.

«Польша все еще ждет белорусов с польскими корнями, наличием гуманитарной визы и визы Poland Business Harbour»

Александр Яворский руководит агентством быстрой помощи по документам для переезда белорусов в Польшу. По его словам, пик миграции пришелся на период с лета 2020 года до лета 2021-го. Также скачок он заметил после начала войны в Украине.

— Польша все еще ждет белорусов с польскими корнями, наличием гуманитарной визы и визы Poland Business Harbour. С этими вводными процесс легализации будет достаточно простой. «Карту побыту» (документ, подтверждающий статус иностранца, позволяющий находиться на территории Польши более чем 90 дней. — Прим. ред.) белорусы получают здесь также без изменений. Единственное, поляки немного затягивают выдачу самого «пластика» — объясняют большим наплывом желающих, — рассказывает Александр Яворский.

Некоторые трудности в последнее время он заметил с выдачей белорусам карты поляка. В пример он приводит историю 28-летнего молодого человека, который подался в начале февраля, но получил отказ:

— В старом советском свидетельстве о рождении его отца было написано, что дедушка моего клиента — поляк. Сам клиент свое оригинальное свидетельство потерял и восстановил незадолго перед подачей. Официальный ответ от поляков такой: польский орган сомневается, что восстановленное свидетельство о рождении содержит в себе правдивую информацию. Ранее такие документы подходили. Также чиновники могли звонить и уточнять информацию, просить дополнительные документы, а не просто отправлять отказ по почте.

— Практические выводы, к которым мы пришли после таких ситуаций: подаваться сразу на ПМЖ по карте поляка в Варшаве без железных оригинальных документов не стоит.

К слову, на этой неделе белорусы сообщили, что у них перестал открываться сайт по трудоустройству в Польше praca.gov.pl и некоторые другие правительственные польские ресурсы. Пока официальной информации о блокировке не было.

— Практической пользы для режима от блокировки praca.gov.pl не вижу. Это сайт для работодателя или кадровика. Выслать приглашение для открытия рабочей польской визы можно в любом мессенджере, — прокомментировал Александр Яворский.

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