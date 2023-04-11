ВСУ уничтожили российский миномет вместе с боекомплектом 1 11.04.2023, 15:45

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Украинские бойцов 54-й отдельной механизированной бригады провели удачную операцию.

Украинские военные обнаружили позиции российского миномета и атаковали их. В результате этого украинским защитникам удалось уничтожить вражескую цель, сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

«Уничтожение российского миномета вместе с БК», - говорится в сообщении.

Военные объяснили, что им удалось уничтожить 120-мм миномет 2Б11.

Отмечается, что это результат работы бойцов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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