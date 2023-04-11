В Минске наметилась волна судов по банкротствам 2 11.04.2023, 16:34

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От «Трайпл» до театра.

В расписании Экономического суда Минска на ближайшие три месяца практически каждый рабочий день назначено по несколько заседаний по экономической несостоятельности и банкротству. К примеру, на 27 апреля запланировали рассмотреть 25 таких дел. Истцами к компаниям и ИП выступают в том числе налоговики, подразделения ФСЗН, банки, пишет «Зеркало».

Так, на 12 апреля в суде намерены рассмотреть среди прочего иск инспекции МНС по Ленинскому району Минска ИМНС к частному рекламно-издательскому унитарному предприятию «ПрестижИздатРеклама». Оно находится в процессе ликвидации.

На 13 апреля запланировано 16 таких судебных заседаний. Среди прочего налоговики планируют предъявить претензии ООО «Веселое такси». Это действующая компания, но у нее есть задолженности, в том числе по взносам в ФСЗН. Еще одно заседание — по ликвидации «Современного художественного театра». В декабре 2020 года театр объявил о временной приостановке работы из-за того, что Мингорисполком не выдавал гастрольные удостоверения, без которых нельзя было показывать спектакли.

На субботу, 15 апреля, в Экономическом суде назначено заседание по банкротству ресторанов быстрого обслуживания City Food, которые специализировались на хот-догах и сэндвичах. Среди истцов — несколько банков.

На 27 апреля в расписании значится 25 судебных заседаний по экономической несостоятельности и банкротству. Одно из них — по делу «Мотовело».

Напомним, 28 апреля пройдут очередные заседания об экономической несостоятельности, банкротстве двух заводов — «Строймаш» и «Сукно».

На май и июнь — также аншлаг по таким судебным заседаниям. К примеру, 30 июня — по делу компании «Трайпл».

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