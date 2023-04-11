«Закопала доллары в банке, а я нашел» 4 11.04.2023, 16:48

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Белорусский кладоискатель поделился интересными историями.

Почти в каждой хрущевке обязательно таится какой-нибудь тайник или клад. В этом уверен профессиональный кладоискатель Владимир Порываев. Он занимается поиском потерянных вещей и ценностей. Myfin поговорил с Владимиром и узнал, как часто нанимают кладоискателей и какие находки случаются в их практике.

«Выбросила в окно кольцо, а завтра свадьба»

– В вашей компании можно заказать поиск? Сколько это стоит?

– Ко мне постоянно обращаются с самыми разными бытовыми историями. Люди ведь постоянно что-то теряют. Одна из наших услуг – это как раз поиск потерянных вещей в городской среде.

Для поиска клада по заказу клиент должен заключить договор. Есть 2 варианта оплаты таких услуг: процент от суммы находки или почасовая оплата работы кладоискателя. Обычно процент я беру в тех случаях, когда понимаю, что есть хорошие шансы ценной находки. А почасовую оплату – когда понимаю, что вероятность обнаружения не так высока.

Сутки работы кладоискателя стоят примерно $100. Но зачастую удается находить вещи быстрее.

– С какими запросами к вам обращаются? Что ищут?

– Очень часто зимой люди теряют что-то в снегу. Например, был случай, потеряли ключ от очень дорогой машины, пока катались с ребенком с горки. Я выехал на место, нашли ключи за несколько часов. В таких случаях людям бывает проще заплатить и вызвать специалиста, чем заказывать новый ключ, вскрывать машину.

Еще зимняя история. Девушка сметала снег с капота машины, и вдруг с пальца слетело колечко. Она специально поставила авто на то место, куда предположительно упало украшение. Сама искала, но найти не смогла. Вызвала нас, специалистов – колечко было найдено буквально за 30 секунд.

Иногда мы вообще спасаем семьи! Был как-то случай: звонит девушка, рыдает в трубку. Поссорились с парнем, она в порыве выбросила в окно кольцо, а завтра свадьба. Мы тут же выехали на место, за пару часов обнаружили.

Еще история. Компания молодых людей отдыхала на природе. Их было семь человек, и каждый что-то потерял. Все семь человек, я не шучу! Кто-то – портмоне, другой – ключи, третий – мобильный телефон, четвертая – сережку и т.д. Времени у нас ушло немало, но все нашли.

Иногда разыскивают какие-то семейные реликвии. Однажды нам позвонили, говорят: «Сережку потеряли». Оказалось, что сережки являются не просто драгоценностью, но находятся под защитой Министерства культуры. Для ее сережки требовалось разрешение для вывоза за границу. К счастью, тоже удалось найти.

Летом часто вызывают на поиски к водоемам. Люди уходят купаться, а потом теряют ключи, украшения, телефоны. Постоянно выезжаем на пляжи, иногда ныряем и ищем. Однажды нас вызвала американка, которая отдыхала на пляже. При купании ее снесло волной и она потеряла золотой перстень. Искали долго, но нашли. Причем повезло, что перстень был очень внушительный – граммов 50.

– А деньги не просят найти?

– Почему, часто бывает и такое. Например, однажды мне звонила бабушка, которая закатала накопленные доллары в 3-литровую банку. Ее она закопала на дачном участке. А когда решила, что пора свои накопления использовать, – найти не смогла. Так часто бывает: грунт сместился, банку затянуло глубже в почву. Я приехал – и нашли!

Также в моей практике были случаи, когда поиски заказывали очень обеспеченные люди. Приезжаю к роскошному особняку, в котором в каждой комнате хозяин хранил какие-то накопления, заначки и запасы. История простая: сделал тайник, деньги спрятал, а потом забыл. Бывает.

«Самый распространенный тайник – в мягкой мебели»

– Поиски всегда проходят на природе и в загородных домах? Или в квартиры вас тоже вызывают?

– Постоянно! Часто звонят те, кто хочет разыскать какую-то бабушкину заначку или дедушкин «клад» в подвале.

Один из самых запоминающихся случаев в моей практике. Ко мне обратились внуки одной очень обеспеченной женщины. Бабушка – «голубой крови», знатного рода. При жизни с внуками не общалась, отношения не сложились. Потомки знали, что у бабушки есть фамильные драгоценности, бриллианты, старинные предметы роскоши. Но после ее смерти внуки найти ничего не смогли. Обратились к нам. Два тайника там было. Один – задняя стенка телевизора: там были документы и бумажные деньги. А второй – в дверном коробе.

– А где, по вашему опыту, чаще всего бывают такие бытовые находки ценностей?

– Иногда мы выезжаем в старые дома, которые определены под снос, часто исследуем подвалы, кладовые, чердаки. На самом деле почти в любой хрущевке можно обнаружить множество заначек и тайников, найти раритетные вещицы или антиквариат.

Самый распространенный тайник – в мягкой мебели. Между подушками, изголовьями, матрасами, в щелях – обязательно будет что-то найдено. Также обычно мы ищем под плинтусами, на антресолях, в полостях мебели.

– Вы всегда можете понять, перед вами ценная вещь или «пустышка»?

– Конечно, важно постоянно заниматься изучением. Особенно это касается антиквариата и старинных вещей. Но, конечно, знать обо всем нельзя. Если есть хоть какие-то предпосылки к тому, что вещь может быть ценной, лучше ее тщательно изучить, проконсультироваться у специалистов.

Например, я был в одной обычной хрущевской пятиэтажке, которая была запланирована под реновацию. В одной из квартир в углу стояла картонная иконка и непонятный подсвечник, весь в застаревшем застывшем воске. Я его взял, осмотрел, очистил. А это подсвечник из серебра 84 пробы с клеймом «Хлебников». Стоит бешеных денег!

– А если заказов и запросов на поиски нет? Что вы делаете в таких случаях?

– Я сам постоянно ищу клады самостоятельно. Сезон в нашем деле – с начала весны до начала зимы. Зимой я изучаю архивы, чтобы была информация для поисков.

За сезон в среднем можно найти около 5 кладов, тайников или схронов. Не все из них будут приносить большие деньги. Но бывает, что попадаются старинные монеты и украшения из золота. Один клад может принести и $10-15 тыс.

– Вы беретесь за любой поиск? Или кому-то все-таки отказываете?

– Конечно, всегда нужно адекватно оценивать, с каким запросом приходит клиент. Например, к нам иногда обращаются люди, которые уверены, что знают, где янтарная комната или клад Наполеона. Мы вежливо отказываемся в таких случаях. Но если человек рассказывает какую-то вменяемую историю – то любой каприз, оплата почасовая (смеется).

«Сутки работы кладоискателя стоят примерно $100»

– Поиск потерянных вещей, забытых заначек и тайников – это вообще настоящая профессия?

– Конечно, нет университета, который бы этому обучал. Но такая деятельность может быть полностью легальна. Я, например, официально зарегистрирован и плачу налоги, как и любой бизнес. Кроме того, я всегда проверяю документы о собственности на землю или имущество у своих клиентов. Поэтому работаю абсолютно законно уже много лет – а значит, теперь есть и такая профессия.

– Как вы стали кладоискателем?

– Еще в детстве на берегу реки у дома я иногда находил старые монетки. Поиски меня увлекали. И мне везло: в удачные дни бывало и по пять монет находил.

А когда повзрослел, детский интерес превратился в хобби – в свободное от работы время я делал вылазки с металлоискателем. Затем понял, что это может стать для меня делом всей жизни. Находки ведь могут приносить не только удовольствие, но и неплохой доход.

В 2003 году я основал «Кладоискательскую контору Владимира Порываева». Потратил на это около $ 2 тыс. – на них арендовал офис и купил профессиональную поисковую технику.

Первых клиентов я находил во время выездов. Люди видели меня с металлоискателем и интересовались, чем я занимаюсь. Часто мне рассказывали всякие местные байки – мол, кто-то закопал клад или военный трофей. Такие истории есть во многих деревнях. А я все эти легенды проверял. И не все из них оказывались выдумками.

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