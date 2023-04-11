Военный эксперт: ВСУ могут перехватить российские «Солнцепеки» 1 11.04.2023, 16:50

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Российские оккупанты столкнулись с новой проблемой.

Известный украинский военный эксперт Александр Коваленко в своем Telegram-канале высказался о ТОС-1А, которые передали российским десантникам:

- Высокомобильным подразделениям будут передавать, мягко говоря, не особо мобильный гроб. Нет, не поймите меня не правильно, ТОС-1А «Солнцепёк» это опасная система и его термобары наиболее разрушительное конвенциональное средство.

Но, сама суть происходящего исходит из того, что российской десантуре не хватает огневого потенциала для решения поставленных перед ними задач. Потому данным подразделениям и передаётся абсолютно не свойственное по их функционалу средство поражения.

Российское командование экспериментирует в условиях ограниченных возможностей и, что самое главное, подтвердившейся убогости и бездарности концепции применения десантных войск, а так же их комплектации с учётом ставящихся задач, которые они на протяжении всего 2022-го успешно проваливали.

Что же, ТОС-1А «Солнцепёк» поможет?

Повторюсь, данный комплекс это очень опасное оружие, но при его разрушительных плюсах, у него есть и ряд минусов. Первый - мобильность. Второй - ракеты MO.1.01.04 та MO.1.01.04M имеют дальность от 6-7 км.

То есть, применение данной системы опасно там, где ведётся высокоэффективная контрбатарейная борьба, ведь во время своей стрельбы он в зоне досягаемости артиллерии, как ствольной, так и реактивной, а также других средств поражения, например - дронов.

Третий - данная система не является массовой, её на вооружении ВС РФ не тысячи и не сотни. Обеспечить такими системами всю линию фронта российское командование не может, а их потеря предельно болезненная для РОВ.

Таким образом российское командование пытается выйти из сложного положения в зоне боевых действий, применяя ограниченный ресурс в несвойственной ему обстановке. Это о многом говорит, но для Украины важно не только констатировать эти проблемы РОВ, но и организовать перехват данных комплексов.

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