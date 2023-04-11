Крякающий парад на Красной площади Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

11.04.2023, 17:04

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Образная характеристика заявлений российского начальства.

«Утка» - шикарный образ, с кряканьем всплывший сегодня в очередном комментарии пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Комментарий был посвящён опровержению статьи в WP о планах Египта продать Путину до 40 тыс. ракет, т.к. «русские готовы купить, что угодно». Дмитрий Песков это нетвёрдо отрицал: «Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много». Что значит «похоже»? Пытались купить? Да или нет?

Само же слово «утка» - образная характеристика заявлений российского начальства. Вспомнить, хотя бы уверения Сергея Лаврова и того же Дмитрия Пескова накануне 24 февраля 2022 года, что Россия не собирается начинать боевые действия в Украине. Гигантские были «утки». Жирные.

Думаем, что если представить все лживые заявления российского начальства в виде «уток» и пустить их, крякающих парадом по Красной площади, то они как начнут идти с рассвета, так до заката и не закончат, плотно, крыло к крылу, заполняя лоснящуюся брусчатку.

Так что, если бы Путин и другие руководители государства, пожелали приветствовать «уток», стоя на Мавзолее, то устали бы махать руками и, побелев лицом, покинули представление ближе к середине, удалившись в палаты отдохнуть в креслах.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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