Британские медики начали масштабную четырехдневную забастовку 11.04.2023, 17:23

Десятки тысяч специалистов требуют повышения зарплаты.

Во вторник младшие врачи в Великобритании начали четырехдневную забастовку, которая может привести к беспрецедентным сбоям в работе финансируемой государством Национальной службы здравоохранения (NHS). Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в материале агентства Reuters.

Младшие врачи – квалифицированные медики, которые составляют почти половину медицинского персонала в Великобритании. Десятки тысяч этих специалистов бастуют, требуя повышения заработной платы.

Этот протест является последним в серии забастовок сотрудников Национальной службы здравоохранения после того, как медсестры, парамедики и другие работники требовали повышения зарплаты для лучшего отражения годовой инфляции, превышающей 10%.

Четырехдневная забастовка, начавшаяся во вторник, следует за трехдневной забастовкой врачей в прошлом месяце. Власти выразили беспокойство в связи с такими частыми забастовками.

- Этот последний раунд забастовок приведет к беспрецедентному уровню сбоев и мы очень обеспокоены потенциальной серьезностью воздействия на пациентов и услуги по всей стране, – предупредил директор NHS England Стивен Повис.

По его словам, власти попросили больницы как можно быстрее перенести процедуры и амбулаторные приемы в связи с забастовкой, но на их восстановление потребуется несколько недель. NHS работает над тем, чтобы службы экстренной помощи оставались в рабочем состоянии, добавил Повис.

В Конфедерации NHS, которая представляет организации всего сектора здравоохранения, прогнозируют отмену во время забастовки до 350 тысяч приемов пациентов.

NHS сегодня переживает один из самых серьезных кризисов за свою 75-летнюю историю. Служба перегружена примерно 7 миллионами пациентов, ожидающих лечения в больницах, что серьезно сказывается на лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сделал сокращение времени ожидания на лечение в больницах одним из своих приоритетов.

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