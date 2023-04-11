В Беларуси начали отключать отопление 11.04.2023, 17:34

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Первым об окончании отопительного сезона сообщил Бобруйск.

Об окончании отопительного сезона объявили в Бобруйске. «Председатель» Бобруйского горисполкома подписал соответствующее распоряжение, сообщается на сайте местной администрации. Отключение тепла началось 10 апреля с потребителей тепловой энергии первой очереди - промышленных и прочих организаций, общественных и административных зданий.

В то же время руководителям организаций-потребителей тепловой энергии второй и третьей очередей (бань, театров, учреждений образований, общежитий, жилищного фонда, гостиниц, библиотек, государственных архивов, музеев, учреждений социального обеспечения, медицинских, лечебно-профилактических, школьных и детских дошкольных учреждений образования) предписано «рационально использовать топливно-энергетические ресурсы».

- Ответственность за невыполнение отключения отопительных систем в установленный срок и нерациональное использование топливно-энергетических ресурсов возлагается на руководителей организаций-потребителей тепловой энергии, - сказано в распоряжении.

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