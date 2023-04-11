Белоруса задержали на выезде из Польши с краденым Ferrari 6 11.04.2023, 17:55

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Стоимость авто — более 250 тысяч евро.

На погранпереходе «Кукурыки — Козловичи» польские пограничники задержали автомобиль Ferrari стоимостью 1,2 млн злотых, или более 250 тысяч евро. Машина была краденой, а вывезти ее пытался гражданин Беларуси, сообщает Погранслужба Польши.

Инцидент произошел в субботу, 8 апреля.

— Водитель тягача вез на лафете легковой автомобиль Ferrari Portofino 2019 года выпуска оценочной стоимостью в 1,2 млн злотых. В ходе проведения контрольных действий сотрудники погранслужбы установили, что автомобиль находится в розыске как украденный, — сообщили в ведомстве.

За рулем грузовика был 28-летний белорус. Его задержали, Ferrari изъяли. Материалы передали полиции Тересполя, которая будет дальше заниматься делом.

Ferrari, которую пытался вывезти белорус, оказалась самой дорогой машиной среди всех задержанных в этом году на восточной границе Польши. Как отметили в Погранслужбе, это один из самых быстрых и дорогих автомобилей в кузове купе в мире, он разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды и достигает скорости 320 км/ч.

Всего с начала года только сотрудники Надбужанского отдела Погранслужбы Польши изъяли на границе с Беларусью автомобилей на 5 млн злотых, или более 1 млн евро.

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