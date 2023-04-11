Освобожденный украинский воин Калашник, чей разговор с мамой растрогал сеть, пробыл в плену год
- 11.04.2023, 18:16
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Видео.
Украинский защитник Михаил Калашник, видео разговора которого с мамой опубликовал омбудсмен Дмитрий Лубинец, родом из Винницкой области. Он пробыл в российском плену год.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Вернувшись на Родину, воин сразу позвонил маме. На видео мужчина плачет, потому что впервые за год услышал голос мамы.
«Мамуся, привет родная! Я в Украине, мама!» – говорит защитник.
Председатель Винницкого облсовета Вячеслав Соколовый рассказал, что Михаил Калашник родом из Оратовской громады. 9 апреля 2022 года его считали пропавшим без вести. Однако впоследствии стало известно, что он попал в плен во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
10 апреля 2023 года его вернули из плена на Родину. Также, добавил Соколовый, дома в Винницкой области защитника ждал сюрприз - 9 апреля у него родилась племянница.
Глава Оратовской громады Галина Лошак отметила: «Безграничная радость и счастье переполняют сердце! Я еще не знаю официальных подробностей, но наш Михаил (наш Мишка) Калашник вернулся из плена. Теперь я знаю, как буду радоваться нашей Победе!»