До +18°С ожидается в Беларуси 12 апреля 11.04.2023, 18:31

Преимущественно без осадков.

Преимущественно без осадков и до плюс 18 градусов ожидается в Беларуси 12 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем по южной половине пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, а по юго-востоку — до плюс 9 градусов. В северных районах местами будет 0 - минус 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 13-18 градусов, а по югу местами — до плюс 10-12 градусов.

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