Путин пожаловался на нехватку рабочих рук после отправки сотен тысяч россиян на войну 5 11.04.2023, 18:48

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Дефицит рабочих рук в промышленности достиг максимальных значений за всю историю наблюдений.

Российская экономика столкнулась с нехваткой рабочих рук, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства во вторник, передает The Moscow Times.

Хотя, по словам президента, оценки состояния российской экономики «существенно улучшились», инфляция резко замедлилась, а нефтегазовые доходы бюджета вскоре начнут восстанавливаться после провала, во многих секторах возник дефицит кадров.

«На фоне всех сложностей прошлого года отечественные предприятия избежали массовых сокращений сотрудников, сохранили коллективы. Сейчас ситуация принципиально иная. С учетом исторически минимальной безработицы в целом по стране в 3,5% по многим направлениям просто не хватает рабочих рук», - пожаловался президент.

Чтобы решить проблему, по словам Путина, можно использовать «кадровый потенциал регионов», где сохраняется высокий уровень безработицы, а также внедрять технологии «бережливого производства» с автоматизацией рабочих процессов.

После массовой мобилизации, которая затронула 300 тысяч трудоспособных мужчин и вызвала бегство за рубеж еще и почти миллиона российский граждан, Минэкономразвития зафиксировало сокращение рабочей силы в России на 600 тысяч человек.

Дефицит рабочих рук в промышленности, по оценкам Института Гайдара, достиг максимальных значений за всю историю наблюдений (с 1993 года), а отдельных отраслях вышел на уровень полноценного кадрового коллапса. Так, индекс достаточности рабочей силы в легкой промышленности упал до минус 70%, в машиностроении — до минус 35%, в пищевой промышленности — до минус 25%.

Опрос Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) и Sherpa Group, проведенный в декабре, показал, что в строительной отрасли не хватает 25% работников. При этом 90% компаний ждут ухудшения ситуации.

В декабре, согласно официальной статистике, провал в рабочей силе был полностью ликвидирован, что, впрочем, скорее всего, стало результатом досчетов Росстата: ведомство учло итоги переписи 2021 года, которая, по оценкам демографа Игоря Ефревома, прибавила к численности населения от 1,5 до 2 миллионов «мертвых душ».

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