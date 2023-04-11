«Наверное, может дойти и до протестов» 11.04.2023, 19:16

Студенты ответили Вольфовичу, который предложил призывать их в армию.

Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович в начале недели озвучил предложение призывать студентов в армию, «как это когда-то было в Советском Союзе». «На него и девушки будут по-другому смотреть. И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение», — сказал Вольфович и заявил, что обсуждать этот вопрос планирует с ректорами вузов. «Зеркало» поинтересовалось мнением белорусских студентов, которых может коснуться такое нововведение. Вот что молодые парни ответили госсекретарю (кажется, его аргументы их совсем не убедили).

Артем, 22 года, 5 курс:

— По своему опыту обучения чему-либо могу сказать, что это плохая практика. Условно: студент два года из пяти лет учился на дневном обучении, потом пропал на полтора года. Знания, которые он приобрел за эти два года, из-за неиспользования атрофируются и удалятся как рудимент. Ибо в армии явно не до вычисления интегралов или международного права. Это, скорее всего, делается для отупения молодежи и отравления пропагандой. Другого смысла в этом не вижу, потому что в подавляющем большинстве только молодежь с доступом к интернету может адекватно анализировать, что происходит, и иметь четко выраженную, аргументированную позицию.

Я лично против обязательного призыва в армию. Это просто убитое время. Такой подход никак не укрепляет обороноспособность страны, потому что после срочной службы не выходят обученные и подготовленные солдаты, в отличие от стран, где срочная служба упразднена и идет подготовка специализированных контрактников. Повторюсь, что для государства это просто возможность промыть мозги.

Илья, 19 лет, 2 курс:

— Я немного в шоке от таких новостей. Хотя в какой стране живем, такие и новости — ничего удивительного. По поводу фразы «и девушки будут по-другому смотреть» — боже, это такой абсурд! Никто сейчас из молодежи не ставит армию в приоритеты, просто цирк! Тем более мне, скажем, девушки неинтересны (смеется).

Обязательный призыв — это какой-то маразм, после которого (много таких историй среди моих знакомых) люди выходят психически нестабильными. Я в принципе не вижу смысла тратить деньги на армию в нашей стране. Есть много других сфер, куда можно вложить средства. А почему вообще страны друг на друга нападают? Зачем все это? Не было бы мужиков у власти — некому было бы нападать.

Я сам от армии буду косить всеми возможными способами, потому что я ее вообще никак не воспринимаю. До сих пор не понимаю, как в XXI веке она может существовать, когда все цивилизованные страны пытаются в мир нести добро. В то время как наши страны воюют друг с другом и ссорятся из-за каких-то территорий. Армия в наше время бесполезна и бессмысленна — это просто тела, которые не жалко будет убить. Поэтому я максимально против таких предложений со стороны правительства и каких-то там Вольфовичей (честно, даже не знаю, кто это, не сильно интересовался).

Иван, 18 лет, 1 курс:

— Я в корне не согласен с этим высказыванием. Мне как студенту точно не хочется терять целый год, который можно потратить на куда более важные вещи. Он полностью выбьет человека из жизни. Возвращаться к обучению спустя столько времени очень сложно. И это учитывая то, что в армии никакой действительно полезной информации вы не получите. Мозг за это время точно отвыкнет от учебы, и я очень сомневаюсь, что студенту захочется ее продолжать.

К слову о девушках, если парень им действительно нравится, то никакая армия не нужна (смеется). Тот факт, что у нас в стране есть срочная служба, вызывает раздражение. И у меня есть все шансы пойти в армию, хотя желания нет никакого.

Денис, 20 лет, 3 курс:

— «По-другому осмыслить то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение», — звучит, конечно, забавно, учитывая, что часть студентов поступает банально для того, чтобы получить отсрочку от армии. У нас на военной кафедре около 25 человек. И без преувеличения все, конечно, поступили туда, чтобы их с меньшей вероятностью забрали после вуза. В общем, непонятно, для кого это заявление, потому что студенты делают все, чтобы не попасть в армию. А учитывая события 2022 года, стали еще активнее ее избегать.

Лично я поступал, чтобы получить знания и навыки, которые пригодятся в моей профессии, а не для того, чтобы потерять год жизни в армии. То есть для меня служба — это как минимум потеря года впустую. Я не воспринимаю всерьез вот эти фразы «девушки будут по-другому смотреть», «армия сделает из вас настоящих мужчин». Я же живу не в США и не в каком-нибудь Израиле, где армия — это почет и уважение. А девушки если и будут смотреть по-другому, то, скорее, с опаской: «А вдруг ему за год промыли мозги всякие военные идеологи?»

Алексей, 19 лет, 2 курс:

— Я думаю, что это негативно скажется на жизни парней-студентов. Лично для меня студенческое время — это поиск себя в жизни, сосредоточенность на учебе и, конечно же, какая-никакая свобода. А жить с мыслями, что тебя могут забрать в любой день в армию, — угнетающе и, я думаю, скажется на ментальном состоянии точно.

Сейчас у меня отсрочка, и я должен буду отслужить по окончании учебы. Это мне кажется более правильным, чем предложение Вольфовича (хотя я приверженец того, что система воинской обязанности устарела). Если эту идею примут и начнут студентов призывать прямо из вузов, я думаю, это у всех парней вызовет возмущение и, наверное, может дойти и до протестов.

Владислав, 18 лет, 2 курс:

— Я учусь на военном факультете в Минске. Предложение Вольфовича — это из разряда «не служил — не мужик», что потеряло смысл очень давно. Я не понимаю, в чем будет стимул выпускников школ стремиться получить высшее образование, если отменится отсрочка. Многим способным выпускникам будет банально выгоднее уехать из Беларуси и жить, получать образование за рубежом.

На мой взгляд, это будет отпугивать белорусов поступать в университеты в стране и усилит отток потенциальных квалифицированных кадров. Складывается ощущение, что сверху совсем не осознают репутацию срочной службы в наших вооруженных силах, а она не очень высокая, пусть местами и заниженная.

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