В Беларуси усилили охрану границы с Украиной 3 11.04.2023, 19:28

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Проверяют транспорт и людей на КПП.

Стало известно, что вооруженные силы Беларуси усилили охрану госграницы на южном направлении. В том, числе в Минобороны показали, как белорусские военнослужащие выполняют задачи по усилению участков границы в Гомельском районе.

Также сообщается, что белорусские военные, выполняющие задачи по усилению участков государственной границы, задействуют в своей работе и беспилотные летательные аппараты.

- Комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам, проводится на участках по периметру в южной части страны, - пишет БелТА.

Задачи в назначенных районах Гомельщины выполняют подразделения сил специальных операций. Отмечается, что под охрану поставлены важные объекты, в том числе, дороги и путепроводы. Основной целью является обеспечение безопасности граждан Беларуси, также — пресечение нарушений госграницы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов.

- Находимся здесь достаточно продолжительное время. Благодаря подвозу горюче-смазочных материалов и продовольствия готовы в автономном режиме выполнять поставленные задачи, - рассказал замкомандира бригады Вадим Бобилевич.

Также сообщается о проверке транспорта и людей на КПП. При выполнении таких задач военнослужащие учитывают опыт чеченской кампании, работы миротворческих сил в Ливане, а также СВО. Поэтому отдельное внимание уделяется досмотру машин.

Кроме того, в круглосуточном режиме под прикрытием ведется разведка с неба. А используемые БЛА оснащены тепловизорами. Отснятая беспилотниками информация анализируется онлайн и дополнительно в штабе.

Еще в Минобороны подчеркнули, что жители близлежащих населенных пунктов уже привыкли к военным и «понимают обстановку на сопредельной территории».

Отмечается, что военнослужащие несут службу на ротационной основе и, что ВС Беларуси никому не угрожают, но при этом надежно защищают родину, ее суверенитет, территориальную целостность.

- Для личного состава сил специальных операций задачи по усилению охраны госграницы не новы. Военнослужащие готовы защищать рубежи столько, сколько потребуется, - подчеркнули в Минобороны.

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