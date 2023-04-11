В Беларуси усилили охрану границы с Украиной

В Беларуси усилили охрану границы с Украиной3
- 11.04.2023, 19:28
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Проверяют транспорт и людей на КПП.
Стало известно, что вооруженные силы Беларуси усилили охрану госграницы на южном направлении. В том, числе в Минобороны показали, как белорусские военнослужащие выполняют задачи по усилению участков границы в Гомельском районе.
Также сообщается, что белорусские военные, выполняющие задачи по усилению участков государственной границы, задействуют в своей работе и беспилотные летательные аппараты.
- Комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам, проводится на участках по периметру в южной части страны, - пишет БелТА.
Задачи в назначенных районах Гомельщины выполняют подразделения сил специальных операций. Отмечается, что под охрану поставлены важные объекты, в том числе, дороги и путепроводы. Основной целью является обеспечение безопасности граждан Беларуси, также — пресечение нарушений госграницы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов.
- Находимся здесь достаточно продолжительное время. Благодаря подвозу горюче-смазочных материалов и продовольствия готовы в автономном режиме выполнять поставленные задачи, - рассказал замкомандира бригады Вадим Бобилевич.
Также сообщается о проверке транспорта и людей на КПП. При выполнении таких задач военнослужащие учитывают опыт чеченской кампании, работы миротворческих сил в Ливане, а также СВО. Поэтому отдельное внимание уделяется досмотру машин.
Кроме того, в круглосуточном режиме под прикрытием ведется разведка с неба. А используемые БЛА оснащены тепловизорами. Отснятая беспилотниками информация анализируется онлайн и дополнительно в штабе.
Еще в Минобороны подчеркнули, что жители близлежащих населенных пунктов уже привыкли к военным и «понимают обстановку на сопредельной территории».
Отмечается, что военнослужащие несут службу на ротационной основе и, что ВС Беларуси никому не угрожают, но при этом надежно защищают родину, ее суверенитет, территориальную целостность.
- Для личного состава сил специальных операций задачи по усилению охраны госграницы не новы. Военнослужащие готовы защищать рубежи столько, сколько потребуется, - подчеркнули в Минобороны.