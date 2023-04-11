В ВСУ опровергли очередные «достижения» Пригожина в Бахмуте 11.04.2023, 19:32

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Основатель ЧВК «Вагнера» заявил о якобы контроле над более чем 80% города.

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил о якобы контроле над более чем 80% Бахмута. Его слова, как и прошлые разы, остаются бессмыслицей и попыткой оправдать свои поражения в городе за последние 9 месяцев.

Об этом пишет CNN.

«Мы полностью сконцентрированы на Бахмуте, продолжая выполнять боевые задания. В Бахмуте большая его часть — то есть более 80% - находится под нашим контролем (якобы русский военных, ред.), включая весь административный центр, заводы, фабрики, городскую администрацию. Оставшееся — это часть многоэтажных жилых кварталов, где сделаны укрепрайоны. Под этими многоэтажками есть туннели», - заявил основатель ЧВК.

В комментарии для издания представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый опроверг слова Пригожина и отметил, что таким образом он пытается показать хоть какую-то победу в городе, который россияне пытаются захватить в течение девяти месяцев.

«Это заявление Пригожина не соответствует действительности. Я только что связался с командиром одной из бригад, защищающей город. Я могу с уверенностью заявить, что украинские силы обороны контролируют гораздо больший процент территории Бахмута. Пригожину нужно показать хоть какую-нибудь победу в городе, который они пытаются захватить уже девять месяцев подряд, поэтому он делает такие заявления», - пояснил Череватый.

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