Белоруса задержали в России за контрабанду почти 800 кг гашиша 6 11.04.2023, 19:43

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Стоимость партии наркотиков — около 4,25 миллионов долларов.

В России задержали контрабандистов, у которых изъяли почти 800 килограммов гашиша, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.

7600 плиток гашиша были обнаружены в тайнике грузового автомобиля. Стоимость этой партии наркотиков на черном рынке — около 4,25 миллионов долларов.

Российские таможенники заявили, что вместе с сотрудниками ФСБ задержали трех участников международной преступной группировки, организовавших поставки. «Это двое граждан РФ, один из которых имеет вид на жительство в Евросоюзе, и гражданин Беларуси», — говорят в российском ведомстве.

Сейчас устанавливают других людей, причастных к контрабанде наркотиков.

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