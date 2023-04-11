В Минске завершается отопительный сезон 11.04.2023, 19:52

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Но не везде.

В Минске завершают отопительный сезон для общественных, административных зданий, промышленных и прочих организаций, сообщили в телеграм-канале Мингорисполкома.

Отопление в административных зданиях и на производствах начнут отключать 12 апреля. Такое решение принято сегодня на заседании Мингорисполкома.

При этом в жилых домах, детских садах, школах и социальных объектах тепло оставят. Сроки отключения отопления для этих категорий потребителей будут зависеть от погоды.

Как сообщал Charter97.org, отопление начали отключать в Бобруйске.

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