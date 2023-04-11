Археологи нашли необычный артефакт цивилизации майя 11.04.2023, 20:06

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Он описывал традиционную игру с мячом.

Археологи обнаружили в культовом месте майя Чичен-Ица на юге Мексики каменный диск, который описывал традиционную игру с мячом. Считается, что этот вид спорта, известный как pelota («мяч») играл важную роль в социальной и политической жизни цивилизации майя. По мнению археологов, найденный артефакт описывает матч, который был сыгран 1100 лет назад, сообщает IFLScience.

На диске выгравировано изображение двух фигур в традиционной для игры форме, которые окружает полоса иероглифического текста. В надписи исследователи обнаружили ссылку на дату в календаре майя, которая соответствует 894 году нашей эры.

Диаметр каменного диска составляет 32,5 сантиметра, а вес – 40 килограммов. Его обнаружили в месте под названием «Красочный дом». В комплексе, названном в честь окрашенных в красный цвет интерьеров, также известном как Чичанчоб, располагался собственный двор для игры в мяч.

Судя по дате, указанной в надписи, диск, вероятно, относится к классическому или раннему постклассическому периоду майя. По словам археолога Переса Руиса, произведение, вероятно, ознаменовало важное событие, связанное с матчем игры в мяч, который проходил в то время в «Красочном доме».

Археолог Сантьяго Альберто Собрино Фернандес отметил, что одна из фигур на диске носит головной убор с перьями и пояс с элементом в форме цветка, вероятно, водяной лилией. На линии с лицом находится свиток, который можно интерпретировать как дыхание или речь. А его противник облачен в «змеиный тюрбан», а также защитную одежду для игры в мяч.

Кем были игроки, а также чем закончился матч, неизвестно. Вместе с тем, возможно, что дальнейшее изучение диска поможет в этом разобраться.

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