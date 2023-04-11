Украинский воин сжег российский танк из ПТРК 1 11.04.2023, 20:12

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Видеофакт.

Украинский боец уничтожил российский танк из переносного противотанкового ракетного комплекса. Соответствующее видео опубликовано в Facebook 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

«Охота на вражеские танки продолжается. С каждым выстрелом – минус единица техники вместе с экипажем», – говорится в комментарии к видео.

В ролике показано, как украинский военный стреляет из ПТРК, через некоторое время вдалеке виден дым от взрыва. Затем показана горящая техника российских оккупантов.

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