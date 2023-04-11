В Шумилино пенсионер попал под поезд 11.04.2023, 20:19

1,460

«Дизель» наехал на заднее колесо велосипеда.

В поселке Шумилино Витебской области под поезд попал пенсионер. 66-летний мужчина с велосипедом утром 11 апреля переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу перед «дизелем». Следственный комитет сообщает, что мужчина погиб на месте происшествия.

Шумилинский районный отдел Следственного комитета начал расследование смертельного случая на железной дороге. На станции Шумилино в Витебской области 66-летний пенсионер переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу. В руках мужчины был велосипед. Пенсионер не заметил поезда. «Дизель» наехал на заднее колесо велосипеда, мужчину от удара отбросило на 12 метров. От полученных травм он скончался.

По предварительной информации, погибший имел проблемы со слухом. Следователи во время осмотра места трагедии нашли слуховой аппарат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».