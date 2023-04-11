В США назвали дату следующего «Рамштайна» 11.04.2023, 20:29

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Предпоследняя личная встреча контактной группы прошла 14 марта.

Новая встреча контактной группы по обороне Украины состоится 21 апреля. Об этом со ссылкой на военно-воздушные силы США в Европе сообщает «Радіо Свобода».

Саммит глав оборонных ведомств пройдет традиционно на базе американских ВВС Рамштайн в Германии.

«Министр обороны США Ллойд Остин планирует возглавить лично встречу контактной группы по обороне Украины на военно-воздушной базе Рамштайн 21 апреля 2023 года», – говорится в сообщении.

В ВВС добавляют, что на встречу приглашены министры и армейские чиновники из многих стран мира для обсуждения «продолжающегося в Украине кризиса и разноплановых проблем безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США».

О том, что следующий сбор контактной группы намечен на апрель, в начале месяца сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, приоритетами для Украины остаются системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, бронированная техника, беспилотники и артиллерийские снаряды 155-го калибра.

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