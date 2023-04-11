Месси пригласил в гости фаната, который простоял под его домом 10 часов 11.04.2023, 20:41

Видеофакт.

Хуан Полкан, который выступает за итальянский футзальный клуб, отправился в Париж, чтобы специально встретиться с Месси, сообщает Infobae.

Полкан нашел дом Месси, но оказалось, что футболист уехал на тренировку, поэтому он решил подождать звездного игрока.

После 10 часов ожиданий болельщик уже собирался уходить, поскольку охранники хотели вызвать полицию, но в этот момент к парню вышла жена Месси Антонелла, которая пригласила его в дом, где его уже ждал Лионель.

«Первое, что я увидел, — это Месси, стоящего передо мной в шортах и тапочках. Он поздоровался с нами — это был удивительный момент. Я сказал ему, что я его фанат, мы сфотографировались, и он подписал футболку футзального клуба, где я играю», — сказал болельщик.

Полкан добавил, что очень переживал, но Месси оказался простым и скромным.

«Он обнял меня и поставил автограф на моей руке. Я нервничал, моя рука дрожала, как никогда раньше, и Лионель успокоил меня. Я сразу пошел делать татуировку», — рассказал Хуан.

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