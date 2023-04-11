Минобороны Британии предупредило о «серьезном уровне неточности» в слитых документах Пентагона 11.04.2023, 20:49

Британия призвала критично относиться к слитой информации.

Минобороны Великобритании сообщает, что слитые документы Пентагона демонстрируют «серьезный уровень неточности» и призывает не принимать эту информацию за чистую монету.

«Широко известная утечка якобы секретной информации США продемонстрировала серьезный уровень неточности», — говорится в Twitter Минобороны.

Британия призвала критично относиться к слитой информации.

«Читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые потенциально могут распространять дезинформацию», — заявило британское министерство.

6 апреля The New York Times со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных документов о планах США и НАТО по подготовке украинских военных к контрнаступлению.

Засекреченные материалы появились в Twitter и Telegram.

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