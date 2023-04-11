Украинские артиллеристы уничтожили два танка россиян под Лиманом 11.04.2023, 21:19

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Украинские военные при помощи артиллерии уничтожили два танка оккупантов, которые пытались атаковать под Лиманом Донецкой области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 43 отдельную артиллерийскую бригаду в Facebook.

«43 ОАБр «минуснула» два российских танка, которые пытались атаковать украинские позиции под Лиманом», - сказано в сообщении бригады.

Там уточнили, что атаковали вражескую технику при помощи самоходных артиллерийских установок PzH 2000, которые Украине передала Германия.

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