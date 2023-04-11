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Украинские артиллеристы уничтожили два танка россиян под Лиманом

  • 11.04.2023, 21:19
  • 2,062
Украинские артиллеристы уничтожили два танка россиян под Лиманом

Видео.

Украинские военные при помощи артиллерии уничтожили два танка оккупантов, которые пытались атаковать под Лиманом Донецкой области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 43 отдельную артиллерийскую бригаду в Facebook.

«43 ОАБр «минуснула» два российских танка, которые пытались атаковать украинские позиции под Лиманом», - сказано в сообщении бригады.

Там уточнили, что атаковали вражескую технику при помощи самоходных артиллерийских установок PzH 2000, которые Украине передала Германия.

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