Украинские артиллеристы уничтожили два танка россиян под Лиманом
- 11.04.2023, 21:19
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Украинские военные при помощи артиллерии уничтожили два танка оккупантов, которые пытались атаковать под Лиманом Донецкой области.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 43 отдельную артиллерийскую бригаду в Facebook.
«43 ОАБр «минуснула» два российских танка, которые пытались атаковать украинские позиции под Лиманом», - сказано в сообщении бригады.
Там уточнили, что атаковали вражескую технику при помощи самоходных артиллерийских установок PzH 2000, которые Украине передала Германия.