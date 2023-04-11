На что тратили свою зарплату белорусы в 2022 году 1 11.04.2023, 21:41

Основной объем средств уходит на потребительские расходы.

— Ежегодно Белстат фиксирует данные о том, как поступают со своими доходами белорусы, — пишет ресурс «Нашы грошы». — В общем виде денежные расходы домашних хозяйств включают покупку товаров и оплату услуг, оплату налогов, сборов, взносов и других платежей, а также накопление сбережений и прочие расходы. Как распределились эти расходы в 2022 году?

С учетом того, что заработки в стране не самые высокие, основной объем средств уходит на потребительские расходы (73,6%), значительная доля которых — расходы на продукты питания.

Примерно каждый десятый рубль (11,5% доходов) белорусы предпочитают отложить во вклады и сбережения. Еще 5% уходит на строительство и покупку недвижимости.

Налоги же занимают только 3,3% доходов. Но, надо понимать, что это уже после оплаты подоходного, и только явная часть налогов (например, налоги на авто или недвижимость). Однако, к примеру, совершая любую покупку, мы, как правило, уплачиваем НДС в размере 20%, который входит в стоимость товара. Кроме того, белорусы тратят 0,8% своих средств на ведение личного подсобного хозяйства и 5,8% на прочие непотребительские расходы.

Жители столицы расходуют свои средства несколько иным образом, чем в среднем по стране. Так, имея большие заработки, минчане и сберегают тоже больше.

Кроме того, в Минске больше тратят на строительство и покупку жилья. Налоги и взносы занимают меньшую долю в расходах минчан, чем у белорусов в среднем. С другой стороны, потребительские расходы у жителей столицы находятся примерно на том же уровне, что и в среднем по стране, что примечательно при более высоких заработках.

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