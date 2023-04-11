«Мы с дедом просто в шоке» 4 11.04.2023, 21:57

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Сморгонских пенсионеров, которые в одиночку воспитывают пятерых внуков, белорусы завалили подарками.

В середине марта издание «Онлайнер» рассказало о пожилой паре из Сморгони, которым судьба преподнесла очень сложную жизнь на пенсии. Три года назад они потеряли дочь, которая умерла от рака груди, без матери остались пятеро детей. Их воспитанием занялся отец, но через полгода и он скоропостижно скончался. Тогда пенсионерам пришлось стать опекунами для пятерых несовершеннолетних детей, другого выхода не было. Когда же читатели «Онлайнера» узнали об этой драматической истории, то стали активно помогать. Забросали подарками детей и не забыли также про их деда с бабушкой.

«Мы с дедом просто в шоке, понавезли всего! Такого точно не ожидали», — со слезами в голосе говорит по телефону бабушка.

Регине Казимировне — 65 лет, Генриху Иосифовичу — 68, но жизнь у них бурлит как в молодости. Каждый день миллион забот: отправить детей в школу и на кружки, накормить обедами/ужинами, проследить за уроками, помирить, когда поссорились, поругать, когда провинились. А еще о материальном подумать, чтобы дети не чувствовали себя обделенными.

История семьи из Сморгони растрогала многих читателей «Онлайнера». После выхода статьи десятки людей просили поделиться контактами, чтобы морально поддержать пенсионеров и их внуков. Кто-то собирался отправить письмо со словами поддержки, кто-то хотел передать вещи для детей в хорошем состоянии, кто-то просил номер счета, чтобы переслать деньги (хотя в статье пенсионеры настаивали на том, что благодаря выплатам от государства в помощи остро не нуждаются).

Удивляло то, с какой легкостью некоторые белорусы решились на покупку нужных семье вещей. У старших девочек до сих пор нет ноутбука? Проходит меньше суток — и в редакцию сообщают, что «вопрос закрыт».

Вот такой диалог получился с читателем:

— Ноут заказал. Сегодня привезут, и «Европочтой» я завтра отправлю.

— Расскажите немного о себе, не все могут вот так легко ноутбук дарить…

— Я просто житель Беларуси.

Неравнодушных жителей в Беларуси оказалось много. Позвонили пенсионерке, чтобы уточнить, как там с ноутом. Действительно ли привезли, как и обещали?

«Ноутбук будет! Завтра у нас доставка! Ой, нам же вчера огромный телевизор привезли, полтора метра шириной! Дзеўкі мои кричали просто как сумасшедшие!» — на эмоциях рассказывает Регина Казимировна.

Она подтвердила, что люди оказались очень щедрыми: и деньгами помогают, и одеждой, и книгами. Чаще всего помощь приходит из Минска, но из регионов тоже бывают посылки.

«Из Орши прислали много вещей, и все такое хорошее!»

В один из выходных звонок:

«Я уже не знаю, что делать. Как нам этих людей отблагодарить?! Они еще один ноутбук детям привезли и каждому по планшету — представляете? Два хлопца из Минска и две девушки, я не знаю — кто это, я не разбираюсь. Мы с дедом в таком шоке были, у меня вообще слезы ручьем. Дед сказал: «Вы же молодые, вам самим деньги нужны». А они отвечают: «Мы молодые, мы заработаем!» И столько всего навезли, и фруктов всяких, даже нейкі «драконий фрукт» привезли попробовать. Катя все мечтала о нем. Три года просто жили себе потихоньку, никому до нас не было дела, а тут такое. Мы не ожидали, честно».

Теперь по вечерам семья смотрит фильмы с большого экрана. Маленький телевизор из зала перекочевал в комнату к дедушке. А телевизор от дедушки оказался на кухне — пенсионерке стало веселее готовить.

Ноутбуки, планшеты — это вообще детское счастье. Дома стало заметно тише, отмечает Регина Казимировна.

— Довольные дети, конечно, где бы я им это все купила? Я вот побрала телефоны всем в рассрочку, так еще расплачиваюсь до сих пор. А тут просто взяли и все привезли.

— А может, это плохо, что теперь дети в планшетах?

— Ай, зато тихо. Вот Cашка, наш младший, все время брал у деда телефон, а теперь уже на планшете в футбол может поиграть. Я тоже подсела. Мы с детьми уроки сделаем, и перед сном я зову Вику и говорю: включай эту игру, ну, где из букв слова складываются. Мы уже до 53-го уровня дошли… Разгадываем с ней эти ребусы.

Перед католической Пасхой семье привезли еще одну партию подарков — большой батут для детей, садовые качели и самокат.

— За самокат тут чуть не побились. Сашка сразу поехал, а потом Вика захотела, и они тут вдвоем по хате ездили, по всем комнатам. Сейчас уже на улице будут кататься. Батут вот недавно собрали, а рядом поставим качели. Мы с дедом будем сидеть и наблюдать за детьми. Может, когда шашлыки пожарим, на свята какое. Я и не мечтала, что вот так на старости лет буду отдыхать…

Главное — чтобы на отдых времени хватило, ведь у пенсионерки одной только рассады помидоров — 40 сортов! Постоянно экспериментирует. Огород — это ее отдушина.

— Надо отвлекаться мне, конечно, а то уже тяжеловато стало, когда вспоминала это все… Даже сердце побаливать начало, много переживаний. Но детки наши очень довольные, спасибо людям за все! Вчера вот день рождения был у Насти — 15 лет. Какая-то женщина из Минска узнала и сказала забрать подарок — наушники беспроводные. И это просто незнакомый человек, не родственница. Вот как бывает, — удивляется пенсионерка.

А вот и собранный батут вместе с качелями — теперь семья точно готова к летнему сезону.

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