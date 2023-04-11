Миллиардер Баффет встретился с Зеленским 1 11.04.2023, 22:04

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Обсудили помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с филантропом и бизнесменом Говардом Баффетом, сыном миллиардера Уоррена Баффета и главой одного из созданных им благотворительных фондов, и обсудил с ним помощь Украине.

Зеленский написал, что обсудил с Баффетом помощь Украине и поблагодарил его за поддержку украинского народа.

Президент упомянул о реализации проекта фабрики-кухни в рамках реформы школьного питания, помощь в реализации Черноморской зерновой инициативы, поддержку в вопросе разминирования, а также закупки генераторов и ликвидации последствий российских обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

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