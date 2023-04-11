В казахстанском Жанаозене вспыхнули протесты 1 11.04.2023, 22:14

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Поводом для протестов стало задержание их земляков-нефтяников.

В Казахстане снова начались протесты.

На улицы вышли жители Жанаозена — города на юго-западе страны. Поводом стало задержание их земляков-нефтяников, которые ранее собирались протестовать возле Минэнерго страны из-за непрозрачного тендера.

Как сообщает vlast.kz, в акции протеста около Минэнерго принимали участие около 200 человек, потерявших работу. Власти заявили, что им предоставили альтернативу, но рабочие сами отказались переходить в другую компанию. Всех протестующих жестко задержали вечером 11 апреля.

Пока протест в Жанаозене похож на локальную акцию, но и события января 2022-го начинались так. Кстати, в том же городе.

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